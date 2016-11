Nur ein Punkt fehlt zur Prinzessin Mia-Florin (8) hat es leider nicht auf den Pfefferkuchen-Thron geschafft. Aber die fröhliche Kamenzerin nimmt es sportlich.

Unter den Augen von August dem Starken musste Mia-Florin (r.) zeigen, ob sie die aktuelle Dresdner Pfefferkuchenprinzessin Franziska beerben kann. Zum Schluss fehlte ihr ein Punkt. © Rene Meinig

Die neue Pfefferkuchenprinzessin von Dresden heißt Ronja, nicht Mia-Florin! Das musste die Familie der achtjährigen Kamenzerin am Montagabend telefonisch vom Veranstalter erfahren. Mama Manuela Freudenberg: „Nur ein einziger Punkt hat gefehlt, aber sie ist von 48 Bewerberinnen Zweite geworden und wir sind stolz auf sie.“ Die Grundschülerin aus Wiesa meinte verschmitzt, als sie davon erfuhr: „Wie in der Arbeit – fehlt was, haste Pech!“

Am zweiten Adventssonntag wird also nicht das quirlige Funkenmädchen des Kamenzer Karneval Clubs auf der Bühne des Striezelmarktes stehen, sondern ihre Mitbewerberin aus Naunhof bei Großenhain. Mia-Florin hatte sich bis ins Finale qualifiziert und kämpfte vor zwei Wochen mit sieben Mädchen um den begehrten Titel in Dresden. „Das allein war schon ein besonderes Erlebnis“, so Mama Manuela. „Ich denke, wir haben alle einiges gelernt und können stolz auf unsere Kleine sein.“ Der Veranstalter empfahl der Familie übrigens, die Tochter unbedingt im nächsten Jahr erneut an den Start zu schicken, denn die Entscheidung war wirklich haarscharf. „Aber ich denke, einmal reicht“, so die Mama. „Es sei denn, Mia-Florin kommt selber noch einmal auf die Idee.“ Langweilig wird die Adventszeit für die Achtjährige jedenfalls nicht. Mit der Funkengarde des KKC tanzt sie am Sonnabend zur Weihnachtsfeier in der Kamenzer Bildungsgesellschaft und in der Woche darauf gestaltet ihre Klasse aus Wiesa dort ein Programm. (if)

