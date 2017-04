Nur ein Einwohner weniger

In der Gemeinde Kreischa ist die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr stabil geblieben. Wie die Verwaltung mitteilt, waren zum 31. Dezember 4 510 Personen in Kreischa gemeldet, das ist eine Person weniger als im Vorjahr. Insgesamt verzeichnet die Gemeinde 36 Geburten, das sind drei weniger als im Jahr 2015. Demgegenüber standen vergangenes Jahr 73 Sterbefälle. Die Differenz wird ausgeglichen durch die Zuzüge. So haben sich 2016 insgesamt 281 Menschen in Kreischa angemeldet, 242 Einwohner haben die Gemeinde verlassen.

Den größten Einwohnerzuwachs gab es in Wittgensdorf. Dort lebten voriges Jahr 61 Menschen, das sind sieben Personen mehr als 2015 und damit rund 15 Prozent. Den größten Rückgang verzeichnete mit neun Prozent der Ortsteil Kleba. Dort wohnten voriges Jahr 34 Personen. Außerdem wurde in Kreischa öfter geheiratet: Insgesamt wurden 127 Eheschließungen beurkundet, acht mehr als 2015. (SZ/cb)

