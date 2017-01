Nur ein bisschen impulsiv? Ein 46-Jähriger hat reichlich Ärger mit seiner Exfrau, den Nachbarn – und der Justiz.

© Fabian Schröder

Es ist nicht einfach, den Angeklagten zu verstehen, wenn er sich in Rage redet. René A., 46, gelernter Anlagenschlosser, derzeit Mini-Jobber, steht wegen einer ganzen Reihe von Übergriffen vor dem Amtsgericht Dresden. Es geht um häusliche Gewalt im weitesten Sinne: Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung – kurz: Eskalationen mit seiner Ex-Frau und Nachbarn. Aber klar, wenn man A. so reden hört, waren stets die anderen Schuld, wenn er die Beherrschung verloren hat.

Laut Anklage soll der Mann eine volle Bierflasche auf einen Ford geworfen haben, der im Februar 2015 um 17.30 Uhr vor dem Fenster seiner Wohnung vorbeigefahren ist. Der Schaden war enorm: eine zersplitterte Windschutzscheibe, zwei Dellen im Dach – 2 140,66 Euro. René A. sagt, die Fahrerin würde immer im Innenhof des Wohnkomplexes in Striesen „rasen“. Er habe sie schon mehrfach „erwischt“ und zur Rede stellen wollen, sei einmal gar aus dem Fenster gesprungen. „Gut, da habe ich wieder etwas impulsiv reagiert“, sagt A. am Dienstag im Gericht. Die Frau sei aber gerast. Er habe sich geärgert, weil sein Sohn noch draußen spielte. A. behauptet, der Bremsweg habe acht Meter betragen: „Ich bereue diese Tat in dem Sinne so nicht.“

Die Fahrerin, eine 45-jährige Krankenschwester, sagt dagegen, sie fahre immer Schritttempo, nicht mehr als 20 Stundenkilometer. Wie alle Bewohner des Hauses im Innenhof dürfe sie ihre Einkäufe dort entladen. A. habe sie auch nie angesprochen.

Machtspielchen um den Sohn

Im September 2015 soll A. im Streit den Kopf seiner Ex-Frau gegen den Rahmen seiner Wohnungstür gestoßen haben, als sie abends bei ihm war, um den gemeinsamen Sohn abzuholen. Sie soll eine schmerzhafte Beule erlitten haben. Der Angeklagte behauptet, er habe die Mutter seines Sohnes nicht gestoßen, sondern sie nur „aus der Wohnung geschoben“. Sie habe sich verspätet und sofort seine neue „Lebensabschnittsbegleiterin“ beleidigt. Merkwürdig ist, dass sein Sohn noch bei ihm essen sollte, als die Mutter – verspätet – erschienen sei. Das klingt nach Machtspielchen um den gemeinsamen Sohn. Die 16-jährige Cousine des Jungen, die Zeugin des Streits wurde, sagt, der damals Siebenjährige habe die ganze Zeit geweint. Seine Mutter kann als Zeugin nicht befragt werden, weil sie krankheitsbedingt fehlt.

Außerdem soll A. seiner Ex-Frau am Telefon gedroht haben, ihr „eine Kugel in den Kopf“ zu jagen. Mag sein, sagt der Angeklagte, sie habe ihn auch beleidigt. Eine solche Drohung erhielt laut Anklage auch ein Nachbar, der im Januar 2016 in der Wohnung über A. lebte. „Er kam immer wieder mal hoch und sagte, meine Freundin und ich würden herumtrampeln“, sagt der 31-Jährige, der inzwischen ausgezogen ist. A. sei dieses Mal jedoch besonders aggressiv gewesen – und habe die Schuhe der Mutter des Nachbarn, die vor der Tür standen, gestohlen. Die Schuhe habe er dann in A.s Flur entdeckt, als er nochmals bei ihm war, um die Lärmsache zu klären. Als er jedoch eine „echt aussehende“ Pistole auf dem Küchentisch liegen sah, habe A.s Drohung plötzlich eine neue Relevanz bekommen. Das sei die Spielzeugpistole seines Sohnes, sagt A. Der Prozess wird fortgesetzt.

