Nur drei Tage Sommerfest Die Veranstaltung in Rothenburg endet dieses Jahr bereits am Sonntagabend. Das ist nicht die einzige Neuerung.

Das Sommerfest bietet für alle Altersgruppen die Möglichkeit vergnügliche Stunden zu verbringen. So lockte 2016 der Break Dancer ebenso wie das bayrische Schunkelkarussell, der Star Fall und das Riesenrad. © Rolf Ullmann

Das Volksfest in Rothenburg wird in diesem Jahr nur drei Tage dauern. Darauf haben sich Veranstalter, Vereine und Schausteller verständigt. „Wir erachten es als sinnvoll, unsere Kräfte auf drei Tage zu bündeln“, erklärt Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm die Entscheidung. Das Fest soll nun schon am Sonntagabend und nicht wie bisher am Montagabend zu Ende gehen.

Erstmals wird bei dem Volksfest in diesem Jahr auch kein Eintrittsgeld verlangt. So hoffen die Veranstalter auf steigende Besucherzahlen. Die Zahl der zahlenden Gäste sei laut Bürgermeisterin Heike Böhm in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Über die Länge des Festes ist in der Vergangenheit immer wieder gestritten worden. Ein Bürgerentscheid dazu soll parallel zur Bundestagswahl stattfinden. (SZ/kem)

