Nur die Ruhe Joachim Löw hat seinen WM-Plan bereits in der Tasche – und dank neuer Alternativen ist der Bundestrainer tiefenentspannt.

Timo Werner bringt eine neue Qualität ins deutsche Spiel: den schnellen Angriff durch die Mitte. Der Leipziger hat auch Frankreichs Torhüter Steve Mandanda überwunden – schon sein siebentes Tor im zehnten Länderspiel. © dpa

Für einen Moment weiß er nicht, was er sagen soll. Joachim Löw scheint überrascht zu sein von der Frage des Pressesprechers. Was wünscht der Bundestrainer zum Jahresabschluss den Journalisten? Gesundheit, eine schöne Weihnachtszeit – was man eben so sagt. Doch Löw wünscht sich eher etwas von den Journalisten, und das gibt er ihnen im Herausgehen mit auf den Weg: „Und nie nervös werden!“

Warum er es ganz bestimmt nicht wird, hat der 57 Jahre alte Fußballlehrer vorher ausführlich erklärt. Es hat in erster Linie mit Erfahrungen zu tun. Die WM 2018 in Russland ist sein neuntes Turnier mit der Nationalelf, das siebente als Chefcoach. Er weiß also, was auf ihn zukommt, er kennt die kleinen und großen Aufgeregtheiten. „Man merkt vor jedem Turnier eine gewisse Nervosität und Unruhe“, sagt Löw und bezieht das in erster Linie auf die Berichterstattung. „Dann spricht man von Baustellen, und wenn ein Ergebnis nicht stimmt, wird wahnsinnig viel darüber diskutiert.“

Ihm aber würde all der Rummel „nicht auch nur eine schlaflose“ Nacht bereiten, betont Löw. „Das blende ich alles aus.“ Schließlich habe er alles schon erlebt, inklusive kurzfristige Ausfälle von Spielern, die als Leistungsträger eingeplant waren. Michael Ballack vor der WM 2010 oder Marco Reus, der den Titelgewinn in Brasilien 2014 verpasste. Der Dortmunder ist auch momentan verletzt, trainiert nach einem Teilriss des hinteren Kreuzbandes zwar wieder, aber noch nicht mit dem Ball.

Natürlich fehlt ein Spieler von seinem Format, aber schmerzhaft vermisst wurde Reus auch in den Härtetestspielen in England (0:0) und am Dienstagabend beim 2:2 gegen starke Franzosen nicht. Das spricht für die personellen Alternativen, die Löw mittlerweile hat. Die Nominierung des Kaders dürfte schwieriger werden denn je – und umso reizvoller. Denn außer den verbliebenen Weltmeistern kämpfen die Confed-Cup-Sieger und die U21-Europameister von diesem Jahr um einen der 23 Plätze.

Einige haben ihr Ticket für Russland sicher, wenn sie im Frühjahr gesund sind. Über die Platzhirsche Mats Hummels, Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller und Jerome Boateng gibt es keine Diskussion, genauso wenig um Manuel Neuer. Löw rechnet fest damit, dass der Welttorhüter nach seinem erneuten Mittelfußbruch rechtzeitig fit wird, und sei es wie vor vier Jahren punktgenau zum ersten WM-Spiel.

Doch selbst wenn Neuer ausfallen sollte, muss sich der Bundestrainer keine Sorgen machen. Bisher galt Marc-André ter Stegen als erster Vertreter, doch nun konnte sich auch Kevin Trapp eindrucksvoll empfehlen. Der 27 Jahre alte Keeper hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für seinen Verein Paris St. Germain bestritten – und trotzdem gegen Frankreich klasse gehalten. Das sieht auch Löw so: „Er hat drei-, viermal super reagiert und pariert. Obwohl er in Paris nicht spielt, diese Ruhe und diese Ausstrahlung zu haben – Kompliment.“

Lediglich bei den Außenverteidigern hat Löw eher die Qual als die Wahl, auch wenn der Nachfolger von Philipp Lahm gefunden ist. Allerdings kann auch Joshua Kimmich nur eine Seite besetzen. Der zurzeit verletzte Jonas Hector dürfte auf der anderen, der linken, gesetzt sein. Marvin Plattenhardt ist eine Alternative, Marcel Halstenberg von RB Leipzig eine weitere. Emre Can wäre die Notlösung auf rechts.

Das dichteste Gedrängel herrscht im Mittelfeld, speziell in der Zentrale, wo Ilkay Gündogan und Finaltorschütze Mario Götze gegen Frankreich nach langer Abstinenz ihr Comeback in der Auswahl gegeben haben. Löw betont zwar, dass sie noch Zeit brauchen, aber auch, dass er froh ist, beide wieder dabei zu haben. So könnte einer wie Sebastian Rudy, der vor der EM 2016 zum erweiterten Aufgebot gehörte, wieder zu den Streichkandidaten zählen.

Für einige Weltmeister wird es – Stand jetzt – nicht reichen wie Christoph Kramer, André Schürrle, Benedikt Höwedes und Shkodran Mustafi. Dagegen kann sich ein Spätberufener gute Chancen ausrechnen, und das nicht nur wegen seines Ausgleichstreffers in letzter Sekunde gegen Frankreich. Für Lars Stindl, 29 Jahre, war es das vierte Tor im zehnten Länderspiel 2017, drei hat er beim Confed-Cup erzielt. Überhaupt hat Löw plötzlich für die erste Reihe ein ungewohnt großes Angebot.

In Brasilien war Miroslav Klose noch der einzige klassische Angreifer und die „falsche Neun“ der Lösungsansatz. Jetzt gibt es mit Timo Werner einen Tempo- sowie mit Mario Gomez und Sandro Wagner zwei Strafraumstürmer. Von den beiden dürfte einer zu Hause bleiben, weil Stindl die vielseitigere Alternative ist. Es wird nicht einfach für Löw, sich zu entscheiden, aber gerade deshalb ist er „völlig entspannt“.

