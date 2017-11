Handball Nur die Punkte zählen Die SG Zabeltitz/Großenhain macht es im Derby beim SV Niederau spannend.

Spannend bis zum Schluss war es beim Derby in der Handball-Verbandsliga zwischen dem SV Niederau und der SG Zabeltitz/Großenhain. Letztere entschieden das „Auswärtsspiel“ mit 29:27 (16:13) für sich.

Der erste Treffer ging auf das Konto der dieses Mal von nicht allzu weit angereisten Gäste. Man sah sich an diesem Tag trotz der Pleite in der vergangenen Saison eher in der Favoritenrolle. Jedoch gelang es während der kompletten ersten Halbzeit nicht, sich deutlich abzusetzen. Die Niederauer Heimmannschaft zog ein ums andere Mal nach, weil sich die Gäste im Abschluss ziemlich unkonzentriert zeigten. Vor allem Anton Stelzl und Sven Seyffarth war es während dieser Phase des Spiels zu verdanken, dass man die Führung nicht aus der Hand gab und mit einem 3-Tore-Puffer in die Pause ging.

Der Beginn der zweiten Hälfte sah etwas besser aus. Zwei Tore in Folge ließen den Vorsprung der Röderstädter wachsen. Dann schlichen sich jedoch wie so häufig Flüchtigkeitsfehler ein, die den Abstand zum Gegner schnell wieder schrumpfen ließen. Hinzu kam eine etwas härtere Spielweise der Gastgeber, die die ohnehin schon minimierte Bank der Gäste weiter dezimierte.

Am Schluss hatten die Spieler der Spielgemeinschaft aber doch den nötigen Schneid, um sich das Spiel nicht mehr komplett aus der Hand nehmen zu lassen und nahmen die an diesem Tag wichtigen mit nach Hause. (rt/fb)

