„Nur die Oberlausitz-Fahne raushängen, reicht nicht“ Hans Klecker über den Anspruch des Oberlausitztages, über Last und Lust an Vielfalt und den Wunsch nach einem Popkonzert im Veranstaltungsplan.

Hans Klecker in seinem Arbeitszimmer. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Oberlausitz, ihre Sprache und ihre Traditionen ein. © Matthias Weber

Eine reichliche Woche haben die Menschen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen den Tag der Oberlausitz gefeiert, der zum vierten Mal von Ehrenamtlichen um Hans Klecker organisiert wurde. Er fasst Zahlen, Erfolg und Zukunft zusammen.

Herr Klecker, 116 Veranstaltungen an zehn Tagen waren offiziell für den Tag der Oberlausitz gemeldet. War eine solche Vielfalt Ihr Ziel?

Ja, uns ging es hauptsächlich um die Breite des Angebotes: je vielfältiger, desto besser. Wir haben zum Beispiel 14 Radtouren im Programm gehabt, 13 musikalische Darbietungen mit Chören auch in Mundart, ebenso viele Ausstellungen und je acht Angebote mit Humor und Mundart, mit Kulinarischem und mit Sportlichem. Und da habe ich die großen Feste, wie das Ortsjubiläum in Oberseifersdorf, das Parkfest in Kittlitz oder das Kreisschützenfest in Friedersdorf beispielsweise, gar nicht mitgerechnet.

Aber birgt eine solche Vielfalt nicht die Gefahr, dass es zu beliebig wird und Veranstalter auf ihre normalen Angebote nur den Stempel Oberlausitztag aufdrücken, um werben zu können?

Sicher, es gibt manche, die sowas auch ausnutzen wollen. Aber alle Angebote vorher zu kontrollieren, das können wir als Ehrenamtliche nicht leisten. Ich sage immer vorab, die Veranstalter sollen wenigstens etwas Kleines einbringen, das mit der Oberlausitz und dem Fest zu tun hat. Aus meiner Sicht haben das auch sehr viele getan. Mehr als die Hälfte hatte einen solchen Oberlausitz-Bezug. Manche führen nur wegen dieses Tages seit Jahren ihre Veranstaltung durch, andere haben ihr Sportfest extra verschoben.

Einige sagen, es würde doch auch reichen, am 21. August die Oberlausitz-Fahne zu hissen. Wie sehen Sie das?

Nur die Fahne raushängen, davon halte ich nichts. Das ist ja ein Lacher! Es geht darum, dass sich die Menschen besinnen, ihre Tradition leben und etwas machen. Ich will da eigentlich nur den Anstoß geben.

Fehlt Ihnen noch etwas im Angebot?

Ja, ich ärgere mich immer darüber, dass nicht einmal ein Pop-Konzert dabei ist. Silbermond singt doch über die B96, das gehört doch genauso zur Oberlausitz. Aber da tut man sich doch noch recht schwer.

Wie viele Besucher hatte der Tag der Oberlausitz denn dieses Jahr?

So ganz genau kann ich das nicht sagen. Aber von 40 Veranstaltungen - ohne große Volksfeste - habe ich Zahlen bekommen und da waren dann im Schnitt etwa 84 Gäste dabei. Wenn ich das hochrechne, landen wir auf alle Fälle bei 9500 Gästen, zählt man noch die großen Feste dazu, mindestens beim Doppelten.

Bleiben Sie auch künftig bei den zehn Tagen? Eigentlich sollte ja nur der 21. August gefeiert werden, weil da 1346 der Sechsstädtebund gegründet wurde.

Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Wochenende vor und das nach dem 21. August mit einzubeziehen. Der Grund ist einfach: Wenn der 21. August auf einen Wochentag fällt, kommt ja keiner zu den Veranstaltungen. Noch größer würde ich die Zeitspanne aber nicht wählen wollen.

Welche Ecke in der Oberlausitz hat sich denn besonders hervorgetan?

Ich habe das für die Altkreise zusammengefasst: Im Altkreis Löbau fanden 39 Prozent der Angebote statt, im Altkreis Zittau 21 und im Altkreis Bautzen 20 Prozent. Görlitz war mit sechs Prozent dabei und Bischofswerda mit fünf, der Rest verteilt sich auf Niesky, Weißwasser, Kamenz und Hoyerswerda. Das ist nicht wirklich verwunderlich, zumal mich im Süden des Kreises viele kennen, wenn ich zum Tag der Oberlausitz aufrufe. Das Oberlausitzbewusstsein ist im Südteil auch ausgeprägter als im Norden.

