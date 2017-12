Nur die Männer dürfen ran Für einen guten Zweck spielen DSC-Fußballer und HSG-Handballer gegeneinander. Über einen Wetteinsatz sind sich beide Teams aber noch nicht einig.

Beim Benefizspiel zwischen der HSG Neudorf/Döbeln und dem Döbelner SC werden erst 30 Minuten Fußball, dann 30 Minuten Handball gespielt. © Dirk Westphal

Was vor sieben Jahren mit einer spontanen Aktion begann, erlebt nun bereits seine siebte Auflage. Am Freitag stehen sich die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln und die Landesklassefußballer des Döbelner SC beim Benefizspiel gegenüber. Beginn ist um 19 Uhr in der Döbelner Stadtsporthalle. Die Einnahmen aus diesem Spiel kommen den Nachwuchsabteilungen der beiden Vereine zugute.

Dabei kehrt man zu alten Gepflogenheiten zurück. Nachdem im vergangenen Jahr auch die Spielerinnen der Frauenmannschaft beziehungsweise ehemalige Fußballer mitgemischt hatten, sollen in diesem Jahr wieder nur die Männermannschaften ran. „Das war damals der Grundgedanke, als das Benefizspiel aus der Taufe gehoben wurde, und zu dem wollen wir wieder zurückkehren“, sagte HSG-Präsident Steffen Händler. Der Chef der Handballer freut sich auf eine Veranstaltung, bei der der Spaß im Vordergrund steht, in der die Akteure aber auch mit einer gesunden Portion Ehrgeiz zu Werke gehen. „Wir hoffen, dass das Spektakel viele Zuschauer anzieht und für die Nachwuchsabteilungen der beiden Vereine eine schöne Summe herauskommt“, so Händler.

Sebastian Lormis, der das Spiel gemeinsam mit Michael Thürer moderieren wird, bringt einen weiteren Aspekt zur Sprache. „Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Benefizspiel das Miteinander der beiden Teams wieder etwas in Schwung gebracht wird. So wie es vor einigen Jahren gewesen ist“, so Lormis. 2010 hatten André Richter, der heute noch im HSG-Team Handball spielt, und Sebastian Seidel vom Döbelner SC die Idee am Biertisch entwickelt.

In den bisherigen Duellen haben die Handballer viermal, die Fußballer zweimal die Oberhand behalten. Zunächst werden 30 Minuten Fußball, danach 30 Minuten Handball gespielt. Erzielen die Handballer beim Fußball ein Tor, zählt dieses doppelt und ein Tor der Fußballer beim Handball zählt dreifach. Über einen Wetteinsatz sind sich die beiden Mannschaften jedoch noch nicht einig. Patrick Peschel, Kapitän der Fußballer, ist der Meinung, dass es diesmal ohne „Strafe“ für den Verlierer abgeht. Doch das will Steve Böttger, Sportlicher Leiter bei der HSG, so nicht stehenlassen. „Die Fußballer kommen am Mittwoch in die Halle zum Handballtraining. Da werden wir bestimmt über einen Wetteinsatz sprechen“, so Böttger. Doch ob mit oder ohne Zusatzaufgabe für den Verlierer, beide Akteure freuen sich auf das Spiel. „Wir wollen ordentlich Geld einspielen“, so Peschel. Und für Böttger ist es ein schöner Abschluss nach einem aufregenden Jahr.

Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr, Stadtsporthalle Döbeln: Benefizspiel HSG Neudorf/Döbeln - Döbelner SC. Eintrittsspende drei Euro.

zur Startseite