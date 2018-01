Nur die Hebelei ist noch ohne Strom

Landkreis. Seit Sonnabendmorgen konzentrieren sich alle Kräfte des Energieversorgers Enso auf den Landkreis Meißen. Denn dort hat das Orkantief „Friederike“ besonders stark gewütet, sagte Unternehmenssprecherin Claudia Kuba.

Im Raum Lommatzsch – zum Beispiel in Birmenitz, Zöthain und Marschütz – hätten der Enso vor allem große, umgestürzte Pappeln zu schaffen gemacht. Die Orte werden jetzt mit Netzersatzanlagen versorgt. Auch im Raum Löbsal in der Gemeinde Diera-Zehren sei der Strom dank Ersatzanlagen erst am Sonnabend wieder hergestellt worden. In Wildberg an der B 6 waren ebenfalls Bäume umgestürzt. Dort verzögerten sich die Reparaturen allerdings aufgrund der Nähe zur Bundesstraße, so Claudia Kuba.

Trotzdem hätten die 120 Mitarbeiter und die lokalen Fachfirmen, die seit Donnerstag im Einsatz sind, bereits einen Großteil der Haushalte und Unternehmen wieder mit Strom versorgen können – auch dank der Unterstützung von Feuerwehr und THW, betont Claudia Kuba. Wurden am Donnerstag noch bis zu 42 000 Kunden ohne Strom in Ostsachsen gemeldet, waren es am Sonntagnachmittag noch drei.

Die Stromkunden in der Hebelei, einem Ortsteil von Zehren direkt an der Elbe, müssen sich voraussichtlich noch bis zum Montag gedulden. Dort müsse nämlich eine 500 Meter lange Niederspannungsleitung komplett wieder aufgebaut werden. „Das Material ist bereits unterwegs. Das wird morgen gemacht“, kündigte die Enso-Sprecherin am Sonntag an.

Insgesamt schätzt sie „Friederike“ verheerender als Sturmtief „Herwart“ Ende Oktober ein. Dieses Mal habe es flächendeckend eine Vielzahl von Fehlern gegeben. Zudem erschwerten unpassierbare Wege und Straßen die Behebung der Ausfälle. Mit einer guten Vorbereitung, der Aufstockung der Telefon- und Bereitschaftsdienste habe die Enso aber schnell reagieren können.

zur Startseite