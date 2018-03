Nur der „Lucky Punch“ fehlt

Stark gekämpft und doch verloren: Die Männer der SG Kurort Hartha sind von ihrem Auswärtsspiel bei der SG Leipzig/Zwenkau ohne Punkte zurückgekehrt. Sie verloren mit 26:27 und bleiben damit Schlusslicht der Sachsenliga.

Gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison konnte Harthas erste Männermannschaft aus den Vollen schöpfen und mit 14 Akteuren die Reise nach Leipzig antreten. Krankheitsbedingt fehlte nur Kreisläufer Pollmer, der dem Team auch die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Erfreulich dagegen war, dass sich Torwart Linde nach seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr 2017 wieder Schritt für Schritt herangekämpft hat und der Mannschaft – nach dem kurzfristigen Abgang von Conrad – wieder zur Verfügung steht.

Harthas Trainer Wunsch schwor sein Team vor dem Spiel ein und erinnerte an das Hinspiel, als die ersten Punkte in der Sachsenliga eingefahren werden konnten. Mit einfachen Kreuzbewegungen und einstudierten Spielzügen sollte die Abwehr des Gastgebers überwunden werden, um so das Spiel gestalten zu können. Und tatsächlich gehörten die Anfangsminuten den Gästen. Geschickt wurden die Fäden durch Kapitän Gaube gezogen, und im Tor konnte Würzberger zu Beginn fast jeden Torwurf entschärfen. Teilweise betrug die Führung bis zu vier Tore.

Doch dann konnten sich die Leipziger fangen und vor allem ihre Angriffe konsequent zu Ende spielen. Harthas Abwehr verlor den Zugriff, und Leipzig verringerte den Vorsprung erst und ging nach kurzer Zeit selbst in Führung gehen. Im Angriff hatten die Kurortler völlig den Faden verloren und produzierten zu viele einfache und unnötige Ballverluste und technische Fehler. Diese konnten zunächst kaum abgestellt werden, sodass es mit 16:11 aus Leipziger Sicht in die Kabinen ging.

Wer dachte, die Partie wäre damit entschieden, der sah sich allerdings getäuscht. Nachdem das Spiel in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte vor sich hinplätscherte, zeigten Harthas Männer, dass sie zurecht in Sachsens höchster Spielklasse sind. Mit Kampfeswillen, einer ganz starken Abwehrleistung, schnellem Umkehrspiel und Spielwitz konnte Tor um Tor aufgeholt und der Ausgleich erkämpft werden. Vor allem durch den eingewechselten Fritzsche und den Linkshalben Hasselbusch konnten in dieser Phase wichtige Tore erzielt werden. Doch mehr als der Ausgleich war nicht drin. Die Aufholjagd hatte zu sehr an den Kräften genagt, sodass der „Lucky Punch“ nicht gelingen wollte. Gegen Ende des Spiels konnte Leipzig immer wieder zwei, drei Tore vorlegen. Die Gäste gaben sich nicht auf und versuchten alles, mussten sich letztendlich aber mit 26:27 wiederholt auswärts geschlagen geben.

Co-Trainer Texter sagte nach dem Spiel: „Trotz allem kann man auf die kämpferische Leistung und Moral vor allem in der zweiten Hälfte stolz sein und darauf aufbauen. Wenn wir an diese Leistung über die volle Spieldauer anknüpfen können, dann werden auch die nächsten Punkte auf der Habenseite folgen.“

Die nächste Möglichkeit dazu ergibt sich am nächsten Sonntag. Die Tabellenvorletzte aus Riesa/Oschatz gastiert ab 17 Uhr im Freitaler BSZ zu einem „Vier-Punkte-Spiel“. Derzeit trennen drei Zähler die beiden Mannschaften.

