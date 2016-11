„Nur der Frieden ist heilig“ Theologe Andreas Knapp hielt im Rahmen der Bautzener Gespräche einen Vortrag – und lieferte viele Denkanstöße.

Referent Andreas Knapp (li.) - hier mit Teilnehmer Friedrich Winter – sprach in Bautzen über das Thema „Religion und Gewalt“. © Carmen Schumann

Der Theologe Dr. Andreas Knapp aus Leipzig stellte sich einer der provokantesten Fragen, mit denen nicht nur Gläubige konfrontiert sind: Ist Religion die Ursache für Gewalt? Angesichts der zahlreichen Glaubenskriege in aller Welt könnte man schon zu diesem Schluss kommen. Doch Andreas Knapp, der zu diesem Thema im Rahmen der „Bautzener Gespräche“ sprach, meint, man könne nicht pauschal sagen, die Religion sei schuld an der Gewalt in der Welt.

In seinem Vortrag klopfte er die großen Weltreligionen auf ihr Gewaltpotenzial ab. Der Buddhismus fordere seine Anhänger auf, sich von Gier, Hass und Verblendung zu befreien und aus dem Kreislauf der Begierden auszusteigen. Kriege zwischen buddhistischen Staaten seien in erster Linie um weltliche Dinge wegen geführt worden. Im Judentum sei es von Anfang an und bis zum heutigen Tage um Land-Streitigkeiten gegangen. Primäre Glaubenskriege wurden eher nicht geführt.

Was den Islam betrifft, so riet Andreas Knapp, sich vor einem Generalverdacht auf Gewalttätigkeit zu hüten. Der Islam weise eine große Vielzahl von Richtungen auf, von denen die Mehrheit friedlich sei. Die Vielfalt der Glaubensrichtungen resultiere aus der unterschiedlichen Auslegung des Korans. Im Grunde genommen resultierten die Auseinandersetzungen zwischen den Haupt-Glaubensrichtungen der Sunniten und der Schiiten aus Erbstreitigkeiten, also einem Familienkonflikt um die Nachfolge des Propheten Mohammed. Diesen unendlichen Kreislauf von Rachegedanken gelte es, zu durchbrechen. Leider sei dies kaum von außen möglich.

Das Umfeld ermöglicht freies Denken

Erstaunlicherweise spiele die Zugehörigkeit zu einer dieser Glaubensrichtungen unter den muslimischen Flüchtlingen hier in Deutschland kaum eine Rolle, weiß Andreas Knapp, der sich sehr in der Arbeit mit Flüchtlingen engagiert. Es liege also am Umfeld, das freies Denken ermögliche, dass diese Konflikte hier nicht zum Tragen kommen. Dies könne ein Zeichen der Hoffnung sein. „Wir sollten Islamkritiker und Reformer wohlwollend unterstützen“, sagte der Theologe.

Christen forderte er auf, wachsam zu sein. „Saudi-Arabien führt Krieg in Jemen und Deutschland liefert die Waffen“, sagte er. Dagegen gelte es, Widerstand zu leisten und zu sagen: „Nicht in unserem Namen!“ Die Kirchen sollten sich dazu klarer positionieren. Er selbst fühle sich oft auch rat- und hilflos. Politisch könne man nicht viel machen, aber man könne sich auf die Seite der unschuldigen Opfer stellen und ihnen helfen. „Ich hoffe, dass das Gute, das ich tue, nicht ins Leere läuft“, sagte der Theologe.

Ghandi und King als Beispiele

Auf die Frage, woraus er Hoffnung schöpfe, führte er die Friedliche Revolution von 1989 an, die, begleitet von dem Ruf „Keine Gewalt“ schier Unglaubliches zuwege gebracht hatte. Leider sei Religion vor Missbrauch nicht geschützt. Doch jeder solle wissen: „Es gibt keinen Heiligen Krieg – nur der Frieden ist heilig!“, so der Referent. Um den ewigen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu durchbrechen, könne man sich an der Bergpredigt Jesu orientieren. Jesus sei aus diesem Zirkel ausgestiegen und setzte darauf, dass sich die Gewalt totläuft. Die Lebensläufe von Mahatma Gandhi und Martin Luther King seien für ihn ein Zeugnis für die friedensstiftende Kraft der Religion. Beide hätten sich strikt für Gewaltfreiheit eingesetzt. Wichtig sei es auch, den interreligiösen Dialog zu suchen. Und er plädierte für eine strikte Trennung von Nation und Religion.

