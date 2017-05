Gut zu wissen Nur das Spielfeld ist noch in Ordnung Auf dem Sportplatz an der Kirchstraße gibt es viel zu tun. Doch die Sanierung kostet etwa 800.000 Euro.

Der Rasenplatz auf dem Ostrauer Sportplatz soll wegen seines guten Zustandes erhalten bleiben. Ansonsten wird in den nächsten Jahren fast alles neu werden. Voraussetzung dafür ist Fördergeld. © Dietmar Thomas

Der Randbereich des Sportplatzes an der Kirchstraße wirkt fast wie ein Basar. Kleine und größere Büdchen, in denen Material und Geräte untergebracht sind, stehen auf dem Areal. Dass sich das ändern sollte, beschlossen die Gemeinderäte im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit den Vorhaben, die über das sogenannte Investkraftpaket realisiert werden. Doch damals waren der Bürgermeister und die Räte von einem Anbau an den Sportkomplex ausgegangen. Eingeplant dafür waren 150 000 Euro Fördergeld und eine Gesamtsumme von 200 000 Euro.

„Wenn wir das Vorhaben so angehen, wird es nur Stückwerk. Hinzu kommt, dass der bisherige Sportkomplex, der 1976/78 gebaut wurde, energetisch eine Katastrophe ist“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er plädiert für eine sinnvolle und zukunftsorientierte Sanierung. Auf einer Sondersitzung hat er die Gemeinderäte weitestgehend davon überzeugen können. Wir sprechen hier allerdings von einer Summe von 800 000 Euro. „Das bisher eingeplante Geld reicht nicht. Trotzdem stellt sich die Gemeinde der sportlichen Aufgabe in den Jahren 2018 und 2019 sowohl den neuen Sportkomplex zu bauen, als auch die Außenanlagen, bis auf das Spielfeld, sanieren lassen. Dazu gehören: der Rückbau der Buden, die Erneuerung des Mobiliars wie Sitztraversen und Trainerbänke, die Einfriedung, wahrscheinlich die energetische Sanierung des Flutlichtes und des Sportkomplexes mit Sanitär- und Umkleideräumen. „Wir haben schon verschiedene Gespräche geführt. Wenn wir von der Sportförderung vom Land und vom Landkreis profitieren wollen, benötigen wir ein gültiges Sportstätten-Entwicklungskonzept“, so Schilling. Das letzte wurde im Jahr 2010 vom Architekturbüro Dittrich und Kretzer aufgestellt.

Der Grund dafür: Mit dem geplanten Neubau der Schule stand gleichzeitig die Frage im Raum, ob Ostrau eine neue Zwei-Feld-Sporthalle bekommt oder die alte Schulturnhalle saniert wird. Die Gemeinde wollte mithilfe des Konzeptes im Vorfeld herausfinden, ob die Halle und andere Sportstätten in der bisherigen Form zukunftsfähig sind. Der Vergleich von Bedarf und Bestand ergab, dass Ostrau zwar über genügend Bolz- und Fußballplätze verfügt, bis 2020 aber eine Zwei-Feld-Sporthalle benötigt – am Ende blieb die Sanierung der alten Halle. Außerdem werden laut Entwicklungskonzept künftig auch Außenanlagen etwa für Leichtathletik und Volleyball gebraucht. „Zurzeit lassen wir überprüfen, ob dieses Konzept noch gültig ist. Denn wir brauchen es, um Fördergeld zu beantragen“, so Schilling. Die finanzielle Unterstützung soll auf breite Schultern verteilt werden. Dazu gehören das Investkraftpaket, die Bündelung der Investpauschale, die Sportförderung und die Integrierte ländliche Entwicklungsstrategie (Iles).

Auch der Forderung der Gemeinderäte zur Beteiligung des Sportvereins 90 Ostrau, der neben dem Schulsport das Areal am meisten nutzt, soll Rechnung getragen werden. Der Verein habe bereits seine Unterstützung zugesagt, so Schilling.

zur Startseite