Post aus London Nur das Beste für die Kleinen Das englische Norland College in Bath bildet Nannys aus. Und die Norlanders genießen weltweit den allerbesten Ruf.

Reine Hausarbeit ist nur ein Bruchteil der Nanny-Ausbildung am Norland College im britischen Bath. Seit 125 Jahren wird hier auf Tradition gesetzt. © dpa

Prinz William hat eines, und für die Kinder von Rockstar Mick Jagger kam gar nichts anderes infrage: Ein Kindermädchen vom Norland College musste es sein. Norland-Nannys oder ‚Norlanders‘, wie die Absolventen der ältesten Akademie ihrer Art allgemein heißen, sind die erste Wahl für den Aufzug des Nachwuchses der Royals und der Reichen dieser Welt. Für die einen ein absolutes Muss, für die anderen das ultimative Statussymbol: Norlanders gelten als Super-Nannys, als die besten Kindermädchen der Welt.

Das Norland College – Motto: „Liebe versagt niemals“ – bildet seit 125 Jahren die Kinderbetreuerinnen der britischen Oberschicht aus. 1892 gründete die Lehrerin Emily Ward die Institution, inspiriert von den Ideen des deutschen Pädagogen und Kindergarten-Erfinders Friedrich Fröbel. Ward führte die markanten Norland-Uniformen – eine Kombination aus beigem Kleid, weißen Handschuhen und braunem Hut – ein, um sicherzustellen, dass Norland-Nannys keinesfalls mit gewöhnlichem Gesinde wie Hausmädchen zu verwechseln sind. Sie wollte unterstreichen, dass Norlanders Fachkräfte mit einer professionellen Ausbildung sind.

Und die haben sie sicherlich. Drei Jahre lang dauert das Training in der südenglischen Stadt Bath, das nicht billig ist: 14 747 Pfund im Jahr kostet die Ausbildung, insgesamt also mehr als 50 000 Euro bis zum Abschluss. Für den Preis wird einiges geboten. Der Studiengang umfasst neben den offensichtlichen Disziplinen wie Pädiatrie, Kochen oder frühkindliche Pädagogik auch ausgefallenere Fächer. In Taekwondo-Kursen wird Selbstverteidigung unterrichtet und die Auszubildenden lernen, wie man ein schleuderndes Auto unter Kontrolle bringt. Immerhin gehören ihre künftigen Arbeitgeber zu einer sehr sicherheitssensiblen Klasse. Da muss eine Nanny schon wissen, wie man einen Kinderwagen aus der Reichweite von Kidnappern oder von Paparazzi manövriert. Auch Erste Hilfe oder Rettungsschwimmen stehen auf dem Stundenplan. Und natürlich weit trivialere Fertigkeiten – wie Strümpfe stopfen oder wie man eine Kinderparty organisiert.

Schon seit Langem stehen die Kurse am College nicht nur Frauen offen. In diesem Herbst gibt es unter den 103 neu eingeschriebenen Studenten vier Herren. Der 19-jährige Gregory Ridley hat sich angemeldet, weil er vom Prestige des Kollegs beeindruckt ist. „Die Möglichkeiten, die einem Norland eröffnet“, sagt er, „gehen weit darüber hinaus, was andere Institutionen in diesem Land, wenn nicht der Welt, einem bieten können.“ Seine Freunde, so Gregory, wären zuerst nicht begeistert gewesen, als sie hörten, dass er Nanny werden würde. „Aber als ich ihnen vom Gehalt erzählte, sagten sie: ‚Kann ich auch kommen? Wo unterschreibe ich?‘“

Die finanzielle Belohnung nach der teuren Ausbildung ist tatsächlich verlockend. Auf einen Absolventen kommen in der Regel sechs Jobangebote. Wenn ein Norlander nach drei Jahren College plus einem Probejahr in einer Gastfamilie seine Ausbildung abgeschlossen hat, kann er ein Einstiegsgehalt von fast 30 000 Euro erwarten, im Ausland noch weit mehr. Für Jordan Murray ist allerdings das Geld gar nicht so wichtig. „Ich arbeite gerne mit Kindern. Es fühlt sich oft gar nicht wie ein Job an, weil es so viel Spaß macht.“

