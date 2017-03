Nur das Abitur ist was wert? Oberschule oder Gymnasium – viele Eltern folgen der Empfehlung der Grundschulen. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Fürs Gymnasium brauchten Viertklässler bisher einen Notenschnitt von 2,0. Künftig entscheiden aber nicht mehr die Zensuren, sondern die Eltern über den Bildungsweg ihres Kindes.

Für Eltern ist es die große Frage: Geht mein Kind nach der Grundschule auf ein Gymnasium oder ist es besser an einer Oberschule aufgehoben? Entschied über diese Frage bisher die Bildungsempfehlung, können die Eltern künftig selbst den Bildungsweg ihres Kindes bestimmen. Nach einem Gerichtsurteil hatte der Landtag im Februar entschieden, dass die Bildungsempfehlung nicht mehr bindend ist. Auch im alten Weißeritzkreis nutzen einige Eltern die neue Chance und meldeten ihr Kind an einem Gymnasium an – obwohl die Lehrer zur Oberschule raten.

Am Weißeritzgymnasium in Freital liegen nach dem Ende der Frist am 8. März insgesamt 140 Anmeldungen vor. Acht Kinder davon haben einen Notendurchschnitt von weniger als 2,0, also eigentlich eine Bildungsempfehlung für die Oberschule. Vergangene Woche sind die Mädchen und Jungen deshalb vom Gymnasium zu einem schriftlichen Test eingeladen worden. In 60 Minuten waren Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathe und Sachkunde zu lösen. Das gleiche Prozedere lief auch an den anderen staatlichen Gymnasien. „So können wir uns zusätzlich zum Zeugnis und zur Bildungsempfehlung ein eigenes Bild von der Eignung des Kindes machen“, erklärt Jeanette Ittermann.

Knapp am Notenschnitt vorbei

Die amtierende Leiterin des Weißeritzgymnasiums hatte damit gerechnet, dass mehr Eltern gegen die Empfehlung der Grundschule ihr Kind am Gymnasium anmelden. Gerade für Kinder, die mit ihren Zensuren den fürs Gymnasium empfohlenen Notenschnitt nur knapp verfehlt haben, ist die neue Regelung eine Chance, sagt Jeanette Ittermann. „Die schulischen Leistungen werden durch viele Faktoren beeinflusst“, sagt sie. Die Trennung der Eltern, ein neuer Lehrer oder Wohnortwechsel etwa können die Zensuren beeinflussen. „Das heißt aber nicht, dass es ein Kind nicht auch das Gymnasium packen kann.“

Dass gegen die anfänglichen Vermutungen der große Ansturm an den Gymnasien dennoch ausblieb, wertet Jeanette Ittermann als gutes Zeichen. „Es zeigt, dass die Eltern vernünftig und zum Wohl ihres Kindes entscheiden“, sagt sie. Und dass die Grundschulen die Eltern gut über Anforderungen am Gymnasium und auch die verschiedenen späteren Bildungswege informieren. Denn nicht immer muss es von Anfang an das Gymnasium sein. „Die Denkweise ,Nur das Abitur ist was wert‘ ist zum Glück nicht mehr so verbreitet“, sagt sie. Außerdem gibt es inzwischen viele Wege, auch nach der Oberschule die Hochschulreife zu erlangen. „Bei den Info-Abenden in den Grundschulen gibt es viele Aha-Effekte“, sagt sie.

Während staatliche Schulen Kinder nicht mehr wegen ihrer Bildungsempfehlung wegschicken dürfen, läuft es bei den freien Trägern anders. Das Evangelische Gymnasium in Tharandt etwa hat die Möglichkeit, über die Aufnahme selbst zu entscheiden. So kann es auch entscheiden, ob das Gymnasium Kinder mit einer Bildungsempfehlung für die Oberschule aufnimmt. Unter den 80 Bewerbern für die 52 Plätze waren zwei Schüler ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium dabei, sagt Schulleiter Volker Gaitzsch: „Mit deren Eltern hatten wir nochmals Gespräche geführt.“ Ihnen sei nahegelegt worden, sich an einer anderen Schule zu bewerben.

Auch am Weißeritzgymnasium sind Gespräche mit den Eltern geführt worden. Darin wurden die Ergebnisse der schriftlichen Tests besprochen. „Die Gespräche liefen sehr konstruktiv“, resümiert Jeanette Ittermann. Drei der acht Schüler können bedenkenlos ihre Schullaufbahn am Gymnasium fortsetzen. Den anderen fünf hat das Gymnasium doch zur Oberschule geraten. Die Eltern können nun bis 11. April überlegen, ob sie dem Rat folgen.

