Nur blaue Flecke? Kinder mit ungewöhnlichen Verletzungen sind ein Fall für die Kinderschutzgruppe an den Oberlausitz-Kliniken.

Einer bundesweiten Studie zufolge sind immer mehr Kinder körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt oder werden vernachlässigt. Im Kreis Bautzen wurden 2016 aus diesem Grund 159 Kinder und Jugendliche in behördliche Obhut genommen. © dpa

Der Hebamme fallen die blauen Flecken auf dem Rücken des Babys sofort auf. Die kann sich der drei Monate alte Junge nicht selber beigebracht haben. Die Mutter hat keine Erklärung dafür. Es werden wohl Druckstellen aus der Babyschale sein, sagt der Vater. Die Hebamme glaubt den Eltern nicht. Sie informiert das Jugendamt. Die Mitarbeiter reagieren sofort. Sie zitieren die Mutter mit dem Säugling in die Notfallaufnahme des Bautzener Krankenhaus.

Auch Kinderarzt Dr. Tobias Zimmermann glaubt nicht an die Version mit der Babyschale. Die blauen Flecken breiten sich in Streifen über den ganzen Rücken des Babys aus. Auf der Kinderstation der Oberlausitz-Kliniken schrillen bei diesem Anblick sofort die Alarmglocken: Der Junge wird zum Fall für die Kinderschutzgruppe. Das Team aus zwei Kinderärzten, der leitenden Stationsschwester, einer Psychologin und einem Sozialarbeiter tritt auf den Plan, wenn der Verdacht besteht, dass das Wohl eines Kindes in Gefahr ist, dass Eltern oder andere ihm Gewalt angetan haben.

Rechtsmediziner leistet Hilfe

Dr. Zimmermann erklärt den Eltern, dass er das Baby noch ein paar Tage für weitere Untersuchungen im Krankenhaus behalten muss, um die Ursache für die blauen Flecke zu finden. Diese Zeit nutzen er und seine Mitarbeiter auch, um das Kind in seinem Verhalten und seiner Entwicklung zu beobachten und mit den Eltern zu sprechen. Wie in solchen Fällen üblich, bittet der Oberarzt auch einen Rechtsmediziner der Dresdener Uniklinik um Hilfe bei der Begutachtung der Verletzungen.

An die 20-mal ist die Kinderschutzgruppe im letzten Jahr zusammengekommen, weil der Verdacht bestand, dass Kindern Gewalt angetan wurde. Die Fälle, in denen die begutachteten Kinder wirklich massiv misshandelt wurden, lassen sich an einer Hand abzählen. Dennoch, sagt Dr. Zimmermann, ist jeder einzelne dieser Fälle einer zu viel. Laut einer Studie der Deutschen Kinderhilfe hat die Zahl der Kinder, die Opfer von körperlicher oder seelischer Gewalt geworden sind, im letzten Jahr bundesweit zugenommen. Eine Studie der Universität Ulm spricht von rund einer Million betroffener Kinder bundesweit. Für den Kreis Bautzen kann Dr. Zimmermann eine Zunahme der Fälle nach seinen Erfahrungen aber nicht bestätigen.

159-mal die Notbremse gezogen

Auch beim Jugendamt des Landkreises geht man nicht von steigenden Zahlen aus. Dennoch: 452 Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen sind allein im vergangenen Jahr beim Landratsamt eingegangen. In 159 Fällen haben die Mitarbeiter des Jugendamts die Notbremse gezogen und die Kinder aus den Familien geholt. Im ersten Halbjahr 2017 wurden bereits 88 Kinder in behördliche Obhut genommen. Dabei sind Inobhutnahmen immer der allerletzte Schritt, der erst gegangen wird, wenn es keine anderen Hilfen für die Kinder mehr gibt.

Auch in der Kinderschutzgruppe wird in kritischen Fällen beraten, ob eine Inobhutnahme notwendig wäre. „Das ist immer eine schwierige Gratwanderung“, sagt Tobias Zimmermann. Es gebe einzelne Fälle massiver Gewalt, die eindeutig sind, erklärt er. Viel häufiger aber gebe es Fälle körperlicher und emotionaler Verwahrlosung, weil Eltern völlig überfordert seien. „Da muss eine Abwägung stattfinden, die unheimlich schwer ist, und bei der es oft auch kein Richtig und kein Falsch gibt“. sagt der Oberarzt.

Dauerhafter Schutz nötig

Auch deshalb ist die Diagnose des Rechtsmediziners im Fall des dreimonatigen Säuglings für ihn und seine Mitarbeiter sehr erleichternd: Nach den Untersuchungen ist klar, dass es sich bei den Streifen auf dem Rücken des Kindes aller Wahrscheinlichkeit nach um Muttermale handelt, um sogenannte „Mongolenflecken“. Die Pigmentstörung kann tatsächlich durch Druckstellen in der Babyschale ausgelöst worden sein. Für die Kinderschutzgruppe um Dr. Tobias Zimmermann ist der ungewöhnliche Fall aber noch nicht ganz erledigt. „Kinderschutz ist Arbeit in die Zukunft“, erklärt der Oberarzt. „Es geht nicht nur um das, was war, sondern vor allem auch darum, wie die Kinder künftig dauerhaft vor Gewalt und Wohlgefährdung geschützt werden können.“

Weil sich gezeigt hat, dass die Mutter des Säuglings überfordert und sehr unsicher im Umgang mit dem Kind ist, wird das Jugendamt die Familie weiter intensiv betreuen. Die Mutter bekommt für mehrere Stunden pro Woche eine Familienhelferin zur Seite gestellt. Auch an solchen Entscheidungen ist die Kinderschutzgruppe beteiligt. Das Team um Dr. Zimmermann hat gerade wieder einen Fall auf dem Tisch: Ein Frühchen, zur Welt gebracht von einer drogensüchtigen Mutter.

