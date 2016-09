Nur aus Spaß mit brennendem Asylheim gedroht? Ein Tunesier sagte, er wolle die Unterkunft in Schmiedeberg abfackeln. Er sollte ein Jahr in Haft. Doch nun kommt es anders.

Der Tunesier hatte im Oktober 2015 gedroht, das Asylheim Schmiedeberg abzufackeln. © Frank Baldauf

Der Fernseher blieb aus. Bei dem am Freitag zu Ende gegangenen Berufungsprozess gegen einen Tunesier am Landgericht Dresden sollte eigentlich ein Video vorgeführt werden. Auf der Aufnahme ist der 24-Jährige zu sehen. Er hatte im Oktober 2015 gedroht, das Asylheim Schmiedeberg abzufackeln. Später, bei seiner Verhaftung habe er dem Vize-Heimleiter gedroht, ihn abfackeln zu wollen (SZ berichtete). Der Bildschirm im Gerichtsaal blieb aber am Freitag schwarz. Denn der Angeklagte beschränkte seine Berufung auf die Rechtsfolgen. Das kommt einem Geständnis gleich.

Das Video zeige den Asylbewerber. Er soll dabei gefilmt worden sein, wie er einen Benzinkanister aus dem offenen, kurz unbeaufsichtigten Heizungskeller des Asylheims in Schmiedeberg an sich nimmt. Anschließend hat er den Benzinkanister im Treppenhaus der Unterkunft abgestellt. Die Anklage wertet das als Drohung.

Der gelernte Dachdecker, der 2014 nach Deutschland kam, habe mit der Kanister-Aktion erzwingen wollen, einen funktionierenden Internetanschluss zu bekommen. Obendrein soll er ohne gültiges Ticket im ICE erwischt worden sein, wollte sich aber einer Strafe entziehen, zeigte dabei Papiere von einer anderen Person vor.

Der Mann, der bereits zuvor straffällig war, wurde im Juni am Amtsgericht Dippoldiswalde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt – Verteidigung und Staatsanwaltschaft gingen danach in Berufung, weil sie mit dem Urteil unzufrieden waren. Der Tunesier saß seither in Untersuchungshaft.

Der Prozess wurde am Landgericht neu aufgerollt. Der Angeklagte beteuerte dort, er habe sich eher um einen Spaß gehandelt. Er wisse aber, dass er Fehler gemacht hat, sagte der Mann. „Ich konnte mich damals noch nicht so recht anpassen“, betonte der Angeklagte, der jetzt eine deutsche Verlobte habe und mit der Vergangenheit abgeschlossen habe. „Ich bereue alles.“

Anklage spricht von Terror

Der Verteidiger pflichtete ihm bei. „Mein Mandant hat nicht gewusst, dass das strafbar war und Folgen hat“, erklärte der Anwalt. „Wer die kulturellen Gewohnheiten hier nicht kennt und nicht in der hier geltenden Rechtsordnung aufgewachsen ist, für den ist das auch nicht so ersichtlich.“

Darüber hinaus habe dem Angeklagten die Untersuchungshaft zugesetzt. Der Beschuldigte habe nun die Vorwürfe eingeräumt. Eine Bewährung sei auch angemessen, weil ein minderschwerer Fall vorläge. Der Angeklagte sei bei der Bedrohung des Vize-Heimleiters aufgebracht und zudem schon gefesselt gewesen – er hätte die Drohung nicht in die Tat umsetzen können.

Der Staatsanwalt hält indes eine Bewährung für ausgeschlossen und fordert eine längere Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. „Auch in Tunesien sind Bedrohung, Nötigung und Betrug strafbar“, sagte er zu den Einwänden der Verteidigung. „Damit sind solche Taten doch nicht zu erklären.“ Die Aussage, das Schmiedeberger Heim anzuzünden, könne man sogar als „Androhung eines quasi-terroristischen Anschlags“ werten. Zur Tatzeit haben 120 Asylbewerber darin gewohnt.

Und in der Unterkunft sei schon zuvor Feuer gelegt worden. „Es ging dem Angeklagten doch nur darum, seine Interessen durchzusetzen“, fährt der Ankläger fort. Die Drohungen seien keine leeren Worthülsen gewesen, zumal der Beschuldigte sich laut Zeugen erkundigt habe, wo sich im Heim eine Gasleitung befindet.

Das Schöffengericht kippte schließlich das Dippoldiswalder Urteil, will dem Angeklagten aber noch eine Chance geben. „Die Zeit in Untersuchungshaft hat Sie erkennbar beeindruckt“, erklärte der Vorsitzende Richter. Die Kammer verurteilte den Tunesier zu einer Gefängnisstrafe von elf Monaten – auf Bewährung. Der Mann wird aus der Haft entlassen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

