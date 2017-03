Nur Abstiegskampf wird ein Krimi Vor dem letzten Spieltag der Tennis-Winteroberliga sind fast alle Entscheidungen gefallen.

Der Blasewitzer Coach Tomas Jiricka (l.) setzte in der Wintersaison auf Talente wie Franz Assmann. © kairospress

Die Hallentennis-Punktspielsaison in der Wintercup-Oberliga geht zu Ende. Bei den Männern an diesem, bei den Frauen am kommenden Wochenende. Die Gedanken, die sich die Spielplaner für den letzten Männer-Spieltag gemacht hatten, sind leicht zu durchschauen.

Die Partie von Blau-Weiß Blasewitz gegen Titelverteidiger Leipziger TC, die am Sonnabend ab 18 Uhr in der Halle an der Hepkestraße ausgetragen wird, sollte ein echtes Endspiel werden. Das ist aber schon länger geplatzt. Die Blasewitzer haben von den bisher sechs Spielen schon zwei verloren und nehmen nur den vierten Tabellenplatz ein. Indes gewannen die Gäste alle Partien durchweg klar. So stehen die Leipziger auch schon vor dem ersten Aufschlag praktisch zum sechsten Mal in Folge als Meister in der Halle fest. Nur 0:12 dürfen sie nicht verlieren, selbst eine 1:11-Niederlage könnten sie sich leisten. Für die Blasewitzer ist es aber dennoch nicht nur ein Prestigespiel, denn mit einem Sieg könnten sie sich noch auf Platz fünf verbessern.

Auch in der Begegnung SV Dresden-Mitte gegen Chemnitzer TC Küchwald (Sa. 11 Uhr in Pappritz) geht es nur noch um die Endplatzierung. Der Sieger wird Fünfter, der Verlierer Sechster. Dennoch gibt es beim Finale auch noch ein echtes „Endspiel“. In der Partie zwischen USV Chemnitz und ESV Dresden wird der eine Absteiger ermittelt. Beide Teams sind bisher noch ohne jeden Punktgewinn geblieben. Damit ist auch schon klar, dass Sieg Klassenerhalt und Niederlage Abstieg bedeutet. (bec)

