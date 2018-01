Gerichtsbericht Nur 30 Zentimeter Auf der Kreisstraße von Maxen nach Wittgensdorf rammte ein Ford einen Seat. Nun stand der Fahrer vor Gericht.

Im vergangenen Juni kollidierten zwei Autos morgens auf der Kreisstraße zwischen Maxen und dem Kreischaer Ortsteil Wittgensdorf. Der mutmaßliche Unfallverursacher aus Reinhardtsgrimma musste sich nun am Amtsgericht in Dippoldiswalde wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. © Marko Förster

Kreischa. Und dann hat es geknallt. Es war kurz nach 7 Uhr an jenem 14. Juni vorigen Jahres. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter aus Reinhardtsgrimma war auf dem Weg zur Arbeit. Mit einem Ford fuhr er auf der Kreisstraße 8707 zwischen Maxen und dem Kreischaer Ortsteil Wittgensdorf. Die Straße ist recht eng. Er wusste das. In einer Rechtskurve sah der mittlerweile 34-Jährige noch den kompakten Seat-Van auf der anderen Fahrbahn auf sich zu kommen.

Dann ging alles ganz schnell. Der Ford touchierte den Seat in voller Fahrt auf der Landstraße. Der Van wurde bei dem Zusammenstoß über die Straße geschleudert und noch gegen die Leitplanke gedrückt.

Beide Insassen der Autos überlebten den heftigen Zusammenprall. Sie wurden verletzt und kamen per Rettungswagen ins Klinikum Pirna. Der Fordfahrer hatte Wunden und Prellungen, wurde nach der Untersuchung aber noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Bei der Seatfahrerin war es anders. Die 38-Jährige erlitt schwere Prellungen an Brustkorb und Knie sowie Schnittverletzungen, konnte daher drei Wochen lang nicht arbeiten gehen.

Die beiden Fahrzeuge wiesen jeweils Totalschaden auf, die Kreisstraße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Knapp sieben Monate später musste sich der Fordfahrer als mutmaßlicher Unfallverursacher am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Fahrlässige Körperverletzung wurde dem 34-jährigen Deutschen dort vorgeworfen. Der Angeklagte kann aber bis jetzt nicht nachvollziehen, dass er den Zusammenstoß verursacht haben soll. „Ich kann mir das bis heute nicht erklären“, versichert der Mann aus Reinhardtsgrimma vor Gericht. „Die Straße ist sehr eng, aber ich weiß wirklich nicht, wie das damals passiert sein soll.“ Er sei auch definitiv nicht zu schnell gefahren.

Laut Anklage ist der Fordfahrer damals aber in der Rechtskurve zu weit links gefahren. Etwa 30 Zentimeter zu weit soll sein Auto auf die linke Fahrbahn geragt haben, als der Seat den Ford an dessen linker Wagenseite berührt hat. Zum Glück knallten die zwei Fahrzeuge nicht frontal aufeinander. Dann wären die Folgen des Unfalls für beide Autofahrer vermutlich weit schlimmer gewesen, hieß es vor Gericht.

Gegen Fahrverbot vorgegangen





Laut dem Verteidiger sei der Bremsweg von den Ermittlern vor Ort „nicht richtig abgemessen worden“, eine Skizze zu dem Unfall sei nicht maßstabsgetreu gewesen. Die Anklage streitet dies nicht ab. Dessen ungeachtet wehrt sich der nicht vorbestrafte Beschuldigte aber auch nicht gegen den Vorwurf, weshalb auch kein Zeuge vor Gericht aussagen musste. Er sagt aber: „Es ist möglich, dass ich etwas auf der anderen Fahrbahn war, nur weiß ich das eben nicht.“

Der Familienvater aus Reinhardtsgrimma verweist darauf, dass es auf der engen Kreisstraße schon mehrmals zu Unfällen kam. Das Landratsamt in Pirna konnte das am Mittwoch weder bestätigen noch dementieren, will dem aber noch nachgehen.

Den Strafbefehl, den die Staatsanwaltschaft gegen den Fordfahrer verhängt hatte, akzeptierte der Beschuldigte, der jährlich mehr als 50 000 Kilometer fahre, aber nicht. Der Grund sei jedoch nicht die Geldstrafe über 1 600 Euro, sondern der eine Monat Fahrverbot. „Ich bin oft abends und nachts unterwegs, muss dann zum Beispiel in Dresden Kollegen einweisen. Zu der Zeit kann ich keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um nach Hause zu kommen.“

Der Richter kann das nachvollziehen. Er folgte dann nicht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die ursprüngliche Geldstrafe samt Fahrverbot aufrecht zu erhalten. Vielmehr verurteilte es den 34-Jährigen zu einer höheren Geldstrafe – der Mann muss nun 2000 Euro (50 Tagessätze à 40 Euro) zahlen. Im Gegenzug verzichtete das Gericht auf das Fahrverbot. Diese Handhabe sei „in Härtefällen wie diesem“ möglich.

