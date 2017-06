Nun wird es doch ganz entspannt Der Döbelner SC hat den Klassenerhalt schon vor Anpfiff des letzten Spiels sicher. Dennoch soll ein Sieg her.

Trainer Uwe Zimmermann: „Wir spielen auf Sieg, wollen den Zuschauern zum Saisonschluss noch einmal ein gutes Spiel liefern.“ © Dietmar Thomas

Manches klärt sich von allein. Der BSC Freiberg hat am Freitag seinen freiwilligen Abstieg aus der Landesliga erklärt. Damit hält der VfB Zwenkau die Klasse und steigt nicht in die Landesklasse Nord ab. Zudem heißt es, dass der SSV Markranstädt seine zweite Mannschaft aus der Landesklasse Nord zurückziehen will. Das bedeutet für den Döbelner SC, dass der Klassenerhalt bereits vor Anpfiff der letzten Saisonbegegnung gesichert ist.

Dennoch wollen die Döbelner gegen den SC Hartenfels Torgau einen vollen Erfolg einfahren. „Wir spielen auf Sieg, wollen den Zuschauern zum Saisonschluss noch einmal ein gutes Spiel liefern“, verspricht Trainer Uwe Zimmermann. Personell gesehen haben die Döbelner keine Sorgen, auch wenn mit Roy Lißner und Erik Freier zwei Akteure fehlen. (DA/fk)

