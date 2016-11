Nun muss er doch ins Gefängnis Der Angeklagte fürchtet, in Haft zu müssen und kommt nicht zu seiner Verhandlung. Das geht nach hinten los.

Kein schöner Ausblick. Der Angeklagte hat panische Angst vor dem Gefängnis und kommt deshalb nicht zu seiner Verhandlung. Nun muss er in Haft. © Symbolbild/dpa

Und ewig grüßt das Murmeltier. Es ist immer das Gleiche bei dem 24-jährigen Meißner. Er glaubt, sich einer Gerichtsverhandlung entziehen zu können, indem er einfach nicht erscheint. Dabei müsste er eigentlich wissen, wie es abläuft vor Gericht. Dreimal schon kam er in letzter Zeit einfach nicht zu seinen Verhandlungen. Im Dezember vorigen Jahres wollte Richterin Ute Wehner den jungen Mann von der Polizei vorführen lassen.

Doch so dumm, zu Hause auf die Polizei zu warten, war er nun auch wieder nicht. Die Beamten trafen ihn nicht an, mussten wieder abziehen. Schließlich erließ die Richterin Haftbefehl. Tatsächlich wurde der Mann gefunden, doch die Richterin hob den Haftbefehl wieder auf. War wohl ein Fehler. Denn der Meißner nimmt das Gericht nach wie vor nicht ernst. Und so erschien er auch diesmal nicht zu Hauptverhandlung.

Menschlich ist das nachvollziehbar, denn er hat geradezu panische Angst, ins Gefängnis zu müssen. Die Chance, dass das eintritt, ist ziemlich groß. Dabei sind die Sachen, die ihm vorgeworfen werden, eher Bagatellen. Er soll ohne Fahrschein mit der Bahn gefahren sein. Angeblich wollte er am Fahrkartenautomaten mit seiner Geldkarte bezahlen, aber die habe nicht funktioniert. Nun, dann kann er eben nicht fahren. Dumm ist nur, wenn solche Taten in der Bewährung passieren und das Sündenregister lang ist.

Erfahrung mit der Haft hat er schon. Eine einjährige Jugendstrafe hat er teilweise abgesessen. Die war zwar ursprünglich zur Bewährung ausgesetzt worden. Weil er sich jedoch nicht bewährte, musste er doch noch einrücken. Später hatte er im Internet Sachen und Gegenstände im Wert von 180 Euro bestellt, dabei den Namen und die Adresse seines Freundes angegeben. Bezahlt hat er die Waren bis heute nicht. Auch dafür hat er eine Begründung. „Ich hatte kein Geld, die Miete war gerade abgebucht“, sagte er damals.

Obwohl er die neuen Taten während laufender Bewährung beging, ließ die Richterin außergewöhnliche Milde walten. Sie verurteilte ihn nur zu einer Geldstrafe, verlängerte außerdem die Bewährungszeit. Sein Bewährungshelfer hatte den jungen Mann schon damals als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet. Grundproblem seien seine hohen Schulden. Es sind wohl rund 10 000 Euro, verursacht vor allem durch Bestellungen bei Versandhäusern, Mietschulden, Handykosten, nicht zuletzt aber Geldstrafen und Gerichtskosten.

Dass er damals nicht ins Gefängnis musste, hat er auch seinem Bewährungshelfer zu verdanken. Der hatte ihm nach anfänglichen Schwierigkeiten eine gute Entwicklung attestiert. Zwar schätzt er den 24-Jährigen nach wie vor als unreif ein. Er meide jede Anstrengung, blende Schuld aus, verdränge seine Taten. Allerdings habe er eine Lehre begonnen, das habe er ihm nicht zugetraut. Sein Selbstwertgefühl wolle er steigern, indem er Sachen kaufe oder bestelle, obwohl er kein Geld habe. Und es sind nicht irgendwelche Sachen. Markenklamotten müssen es schon sein.

Nun muss der junge Mann wohl doch ins Gefängnis einrücken. Die Richterin erließ nämlich erneut Sitzungshaftbefehl. Überlegt sie es sich nicht wieder anders, muss er so lange im Gefängnis bleiben, bis ein Verhandlungstermin feststeht. Das Dumme an der Sache: Diese sogenannte Sitzungshaft wird im Unterschied zur Untersuchungshaft nicht auf eine eventuelle Haftstrafe angerechnet.

Wie der Bewährungshelfer sagte, erschien der Angeklagte auch nicht bei ihm zum Termin. Allein das würde reichen, um die Bewährung zu widerrufen.

zur Startseite