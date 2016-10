Nun doch Tempo 30 vor der Grundschule möglich Bisher wurden die Anträge zur Reduzierung der Geschwindigkeit abgelehnt. Nun lenkt der Landkreis ein.

Bald können die Grünlichtenberger Kinder sicherer über die Straße laufen. Eine Tempo-30-Zone soll eingerichtet werden. © Dietmar Thomas

So richtig hell ist es noch nicht, wenn gegen 7.30 Uhr die Mädchen und Jungen in Richtung Grundschule in Grünlichtenberg unterwegs sind. Viele kommen mit Bussen an, müssen dann noch die Straße überqueren, was nicht ungefährlich ist. Davon konnten sich gestern Vertreterinnen der Verkehrsbehörde des Landkreises vor Ort einen Eindruck machen.

Eltern kennen die Situation längst: „Hier fahren so viele schneller als die erlaubten 50“, klagte Yvonne Sobotka aus Ehrenberg, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringt. „Ich habe schon einige brenzlige Situationen erlebt. Deshalb bin ich für Tempo 30, zumindest im Bereich der Bushaltestelle.“ Auch Bianka Müller plädiert dafür. „Autofahrer, die sich hier auskennen, sind besonders schnell. So ein Lkw kann doch gar nicht mehr anhalten“, erklärt die Mutter einer Tochter.

Die Sorge der Eltern teilt die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler), zumal sich am Ortseingang von Grünlichtenberg neben der Grundschule mit derzeit 101 Schülern auch noch eine Kita befindet. Deren Leiterin Petra Beyer berichtete ebenfalls von Problemen mit Rasern aus dem Alltag. „Die Autofahrer rollen den Berg aus Richtung Reichenbach oft schneller in den Ort hinein, haben auf fast gerader Strecke keinen Grund zu bremsen“, so die Bürgermeisterin. Daran änderten auch hier aufgestellten Gefahrzeichen „Achtung Kinder“ und die „Kinder-Piktogramme“ auf der Fahrbahn wenig.

Die von der Gemeinde beantragte Tempo-30-Zone vor der Schule lehnte das Landratsamt mit Verweis auf die Straßenverkehrsordnung als „nicht genehmigungsfähig“ ab. Nach dem gestrigen Vor-Ort-Termin bewertete die Behörde die Sicherheitslage an der Kreisstraße noch einmal – und siehe da: Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer am Ortseingang aus Richtung Reichenbach ist möglich. Eine Kreissprecherin kündigte an, dass bis Ende November die Beschilderung erfolgen kann. Auch wenn dies nicht komplett ihrem Antrag entspricht, hatte die Bürgermeisterin auf ein solch positives Ergebnis gehofft. Weitergehende Maßnahmen hält die Verkehrsbehörde nicht für notwendig, da laut der Kreissprecherin „schon sehr viel für die Sicherheit der Kinder getan wurde“. (FP/mit fa)

zur Startseite