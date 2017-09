Nun doch: Fußgänger-Blinker an der Post Die Verkehrsbehörde lenkt ein. Bei einem Vor-Ort-Termin habe ein Umdenken stattgefunden. Bis zur Umsetzung dauert’s aber.

Die Ampel an der Poststraße liegt auf dem Schulweg vieler Mädchen und Jungen. Einige Eltern haben ihren Kindern aber das alleinige Überqueren verboten, weil Autofahrer und Fußgänger gleichzeitig Grün haben und die Kreuzung schwer einsehbar ist. © Archiv/André Braun

Es ist die aus Bürgersicht vielleicht beste Nachricht, die Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) am Donnerstagabend im Technischen Ausschuss verkündet hat: Die Ampel an der Kreuzung Döbelner-/Poststraße bekommt einen Fußgängerblinker. Nun also doch. Seit Wochen drängen die Stadtverantwortlichen darauf, um die Sicherheit an dieser Stelle zu erhöhen. Denn Fußgänger sind erst relativ spät zu sehen, wenn Kraftfahrer von der Döbelner Straße aus Richtung Sparkassenkreuzung kommend auf die Poststraße einbiegen. „Es gab einen Anruf vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, dass dort ein Blinki hinsoll. Aber meine Euphorie wurde gleich gebremst. Es muss erst einmal ein Projekt angeschoben und genehmigt werden“, berichtete Lindner. Doch er habe die Zusage, dass dieses zusätzliche Achtungszeichen bis zum Jahresende an der Ampel an der Poststraße angebracht sein soll.

Der Fußgängerblinker leuchtet gelb auf, wenn sowohl für Kraftfahrer als auch Fußgänger gleichzeitig Grün ist. Doch an der Post sah das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Auftraggeber bislang keine Notwendigkeit für die Installation des Lichtsignals: Schließlich müssten Rechtsabbieger in die Poststraße immer den Fußgängerverkehr beachten, hieß es noch Mitte August auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Woher der Sinneswandel nun kommt? Eine erneute kurzfristig gestellte Anfrage an die Behörde blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Bürgermeister Linder sagte während der Ausschusssitzung, dass sich seines Wissens ein Lasuv-Mitarbeiter vor Ort ein Bild von der Situation gemacht habe. Der habe auch die Taktzeiten der Ampel beobachtet. Während der Grünphase schaffen es die Fußgänger nicht, die Döbelner Straße zu überqueren, ehe Rot wird. „Das hat man mir am Telefon erklärt: Selbst wenn die Fußgängerampel nur fünf Sekunden Grün ist, dauert es noch weitere 14 Sekunden, bis die Ampel der Autofahrer wieder auf Grün schaltet. Das sei so Gesetz“, erläuterte Veit Lindner den Anwesenden.

Kürzlich sei die Ampel komplett aus gewesen. Da habe die Verkehrsregelung trotzdem funktioniert – wenn nicht sogar besser, sagte ein Ausschussmitglied. Für einige wäre die allerbeste Nachricht gewesen, dass die Ampel dauerhaft abgeschaltet bleibt. Doch nun sei sie da und man müsse sich mit ihre arrangieren. Trotzdem sei wiederholt zu beobachten gewesen, dass zahlreiche Autofahrer auch bei Rot fahren. Ob die Stadt da nicht blitzen könne? „Nein. Dazu sind wir nicht berechtigt, da wir weniger als 10 000 Einwohner haben und deshalb keine eigene Bußgeldstelle vorhalten dürfen“, erläuterte Michael Klöden vom Ordnungsamt der Stadt. In der Region Roßwein leben aktuell 7 500 Einwohner. „Wir dürfen nur den ruhenden Verkehr kontrollieren“, ergänzte er.

