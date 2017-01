Nun also das liebe Geld EU-Kommissar Günther Oettinger ist ins Finanzressort gewechselt. Das EU-Parlament hat ihn vorher nicht befragt und ist empört.

Günther Oettinger ist zäh, fleißig und immer gut vorbereitet. © dpa

Für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist die Sache längst geritzt: Der bisherige Digitalkommissar Günther Oettinger hat zum Jahreswechsel das Ressort Haushalt und Personalwesen übernommen. Offiziell braucht der frühere baden-württembergische Ministerpräsident dafür aber die Zustimmung des Parlaments, das den Kandidaten üblicherweise erst einer Befragung unterzieht. Die hat noch nicht stattgefunden, und deshalb ist die Empörung groß. „Dass die Kommission die Anhörung nicht abwartet, grenzt an Missachtung des Parlaments“, schimpfte SPD-Europaabgeordneter Jens Geier.

Der neue Ärger reiht sich ein in eine Welle der Kritik, die sich in den vergangenen Monaten über Oettinger ergossen hatte. Zehn Nichtregierungsorganisationen forderten die Abgeordneten deshalb in einem offenen Brief auf, gegen den gebürtigen Stuttgarter zu stimmen und verwiesen auf Oettingers verbalen Fehltritt, als er im Oktober bei einer Rede in Hamburg streitbare Bemerkungen über Chinesen, Frauen und Homosexuelle machte.

Im November folgte der nächste Skandal, als sich herausstellte, dass der Digitalkommissar einige Monate zuvor im Privatjet des Kreml-nahen Lobbyisten Klaus Mangold nach Ungarn geflogen war, um dort Premier Viktor Orbán zu treffen – worin die Kommission jedoch keinen Verstoß gegen die hauseigenen Ethikregeln sah.

Trotz allen Ärgers genießt Oettinger in der Kommission Junckers Vertrauen. Bereits unter dessen Vorgänger Barroso machte sich der Schwabe als Ressortchef für Energie verdient, stieß auch unbequeme Themen an. 2014 machte ihn Juncker zum Digitalkommissar, wofür der mit dem Internet fremdelnde CDU-Politiker viel Häme kassierte, sich aber schnell einarbeitete.

Dass er das neue Amt als Haushalts- und Personalkommissar verantwortungsvoll führen wird, dürfte außer Frage stehen.

