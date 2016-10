Nummernschilder für Drohnen Mit einer neuen Verordnung will die Bundesregierung den unbemannten Luftverkehr regeln.

Brauchen Drohnen Nummernschilder? © dpa

Eine Mitteilung der Münchner Polizei lässt ratlos werden. „Am Sonnabend ist es in der östlichen Einflugschneise zum Flughafen München erneut zur Sichtung einer Drohne in unmittelbarer Nähe eines Airbusses gekommen“, erklärte die Behörde Anfang Oktober. Den Abstand zum anfliegenden Jet schätzte der Pilot auf maximal 50 Meter. Eine höchst gefährliche Situation, denn eine Kollision könnte verheerende Folgen haben. Den Besitzer der Drohne konnte die Polizei bisher nicht fassen. Der Hobby-Flug am Airport ist verboten. Erst im August war es in 1 700 Metern Höhe zu einem Beinahezusammenstoß eines Verkehrsflugzeugs mit einer Drohne gekommen.

Bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) sind die Fachleute alarmiert. 2015 verzeichnete die Behörde 15 Meldungen von Piloten, die eine Drohne gesichtet haben. In den ersten neun Monaten dieses Jahres waren es bereits 55. Wie viele der sogenannten unbemannten Fluggeräte in Deutschland unterwegs sind, weiß niemand genau. Eine Hochrechnung der DFS auf Basis der in den USA ermittelten Verkaufszahlen geht von 400 000 in diesem Jahr verkauften Flugmodellen aus. Zum Vergleich. Die Zahl der normalen Helikopter und Flugzeuge liegt bei 25 000.

Jetzt will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Vorschriften für den Umgang mit Drohnen neu regeln. Eine Verordnung ist in der Abstimmung mit den Ländern und kann bald in Kraft treten. Sie betrifft private und gewerbliche Drohnenpiloten. So müssen alle Fluggeräte mit mehr als 250 Gramm Gewicht künftig vom Eigentümer mit einer unbrennbaren Plakette gekennzeichnet werden.

Wer eine Drohne mit mehr als fünf Kilogramm Gewicht in die Luft heben will, benötigt eine Art Führerschein. Außerdem bedarf es hier vor dem ersten Start generell einer Erlaubnis. Geräte über 25 Kilogramm dürfen nur mit Ausnahmegenehmigungen betrieben werden. Über Menschenansammlungen, in Naturschutzgebieten oder Bundeswehreinrichtungen dürfen Drohnen nicht fliegen. Eingeschränkt ist der Betrieb auch über Wohnsiedlungen. (wom)

