Fußball-Landesliga Nullnummer vor Achtelfinale Der Radebeuler BC trennt sich 0:0 von Eintracht Niesky und gastiert morgen im Landespokal beim Landesklässler Bannewitz.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Ohne Tore endete das Landesliga-Duell zwischen im Weinbergstadion zwischen dem Radebeuler BC und dem FV Eintracht Niesky. Für den RBC war es der 13., für die Gäste der elfte Punkt in dieser Saison. Von Wert ist der Teilerfolg für die Karl-May-Städter ganz sicher, schließlich hatte Niesky zuvor drei seiner vier Auswärtspartien gewonnen.

Personalprobleme hatten beide Teams. So musste RBC-Coach Matthias Müller diesmal auf Richard Schöne, Willi Richter, Felix Helm und Philip Heineccius verzichten. Die Nieskyer reisten ohne Uwe Kuhl an. Verein und Übungsleiter hatten sich wenige Tage zuvor getrennt. Das Traineramt übernahm interimsmäßig Mannschaftleiter Paul Neumann, dem Marcel Winter, Richard Dominik und Manuel Wenzel nicht zur Verfügung standen.

„Für den Gegner ist so ein Trainerwechsel meist nicht von Vorteil“, meinte „Lotte“ Müller vor dem Anpfiff. Beide Teams neutralisierten sich im ersten Abschnitt und das Geschehen spielte sich fast ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Eine dicke Chance verzeichneten die Radebeuler allerdings durch Zdenek Kopas, der das Leder aber aus Nahdistanz über die Querlatte bugsierte (42.). Nach dem Seitenwechsel kam bei den Gastgebern Marcus Schöne für Kopas ins Spiel und sorgte für mehr Schwung in den RBC-Reihen - aber Zählbares sprang nicht heraus. In der Schlussphase musste dann auch RBC-Keeper Tino Bunzel einige Mal beherzt zugreifen, um wenigstens den einen Punkt zu sichern.

Am Dienstag kämpfen die Radebeuler ab 13.30 Uhr in Bannewitz um den Einzug ins Viertelfinale um den Landespokal. „Wir sind Favorit und wollen unbedingt weiterkommen“, sagt Coach Müller, dem erneut etliche Leistungsträger ausfallen. Hinzu kommen Sperren von Benno Töppel und Erik Talke. Der RBC war durch Heimsiege über Liga-Kontrahent VfL Pirna-Copitz (1:0) und Oberligist VFC Plauen (2:0) sowie ein erfolgreiches Elfmeterschießen beim SV Wesenitztal in die Runde der letzten 16 eingezogen. „Wir müssen gut regenerieren, denn uns erwartet ein heißer Pokalkampf. Zuletzt fehlte es uns immer etwas an Durchschlagskraft. Wir müssen die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, konsequent nutzen.“

Die Bannewitzer hatten den TSV Flöha (3:0), die SG Striesen (3:0 n.E.) und den FC Stollberg (3:2) aus dem Wettbewerb geworfen. Die Generalprobe im Punktspiel gegen Weinböhla (0:1) ging schief, aber Trainer Jens Hieckmann sieht darin keinen Nachteil: „Wir ziehen am Montagabend ein Sondertraining durch und schütteln uns den Frust aus den Beinen. Radebeul ist sicher Favorit, aber wir haben eine realistische Chance. Meine Spieler haben seit einer Woche nur dieses Pokalmatch im Kopf.“

