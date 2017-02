Nullnummer trotz Überzahl Budissa Bautzen verpasst beim Tabellenletzten in Neustrelitz den angestrebten Dreier und fällt auf den vorletzten Platz zurück.

Auch in dieser Szene bleibt der Neustrelitzer Keeper Felix Junghan Sieger gegen den Bautzener Daniel Hänsch (rechts). © torsten zettl

Mit einem torlosen Remis kehrte die FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Regionalligaduell beim Tabellenletzten in Neustrelitz zurück. Vor 257 Zuschauer mussten die Gastgeber nach einem Platzverweis fast die komplette Spielzeit in Unterzahl agieren. Bautzen hielt zwar den Acht-Punkte-Vorsprung auf das Schlusslicht, fiel aber auf den 17. und vorletzten Rang der Tabelle zurück. „Nach 80 Minuten Überzahl ist ein Punkt zu wenig“, meinte Trainer Reimund Linkert. „Gut ist, dass wir zu Null gespielt haben. Schlecht ist, dass die bei uns leider auch stand.“

Die Budissen erwischten auf dem Kunstrasenplatz den besseren Start. Schon nach zwei Minuten ergab sich die erste Chance, aber den Freistoß von Horacio Rosendo konnte TSG-Keeper Felix Junghan parieren. Wenig später überschlugen sich die Ereignisse. Erst kam Neustrelitz durch Alexander Schmitt zur ersten Tormöglichkeit (10.), 60 Sekunden später flog sein Mitspieler Solomon Okoronkwo vom Platz. Der Nigerianer leistete sich eine Unsportlichkeit gegen Rosendo und Schiedsrichter Henry Müller (Cottbus) zückte die Rote Karte. Aus Sicht der Hausherren eine strittige Situation, da sie der Meinung waren, Okoronkwo wollte nur einen Freistoß schnell ausführen – und der Argentinier lag sozusagen im Weg.

Budissa agiert einfallslos

Diese personelle Überlegenheit konnten die Budissen nicht nutzen. Die TSG stand tief und kompakt, während den Spreestädtern spielerisch einfach zu wenig einfiel. Erst in der 33. Minute gelang den Bautzenern eine richtig gute Offensivaktion, aber der Schuss von Maik Salewski klatschte an den Pfosten. Zuvor hatte Martin Hoßmang seinen Kollegen gut in Szene gesetzt. Anschließend gingen einigen Neustrelitzer Spielern die Nerven durch und Müller zog innerhalb von nur 120 Sekunden dreimal den gelben Karton.

Spätestens jetzt wusste jeder, was in diesem Kellerduell auf dem Spiel stand. Die nächste Tormöglichkeit der Gäste verzeichnete Daniel Hänsch, der aber im letzten Moment noch von einem Neustrelitzer gestellt wurde. Kurz vor der Halbzeit wurde auch noch mal die TSG-Elf offensiv aktiv. Der Italiener Luigi Campagna traf mit einem 30-m-Distanzschuss den Pfosten (44.).

Luckenwalde überholt Bautzen

In der zweiten Halbzeit war es erneut Campagna, der für die erste nennenswerte Aktion sorgte (52.). Auf der Gegenseite blieb Salewski ein Aktivposten, aber seine Flanke konnte Daniel Hänsch nicht verwerten. Sein Kopfball strich über die Querlatte (65.). Anschließend überwogen der Kampf und die Nicklichkeiten. In der Schlussphase ergab sich für beide Teams noch die Chance zum Siegtreffer. Budissas Einwechsler Zuljevic verzog knapp (86.) und Sekunden vor dem Abpfiff verpasste Fatjon Celani den erfolgreichen Abschluss für die TSG.

Achim Hollerieth war nach seinem ersten Spiel als Neustrelitzer Trainer nicht ganz unzufrieden. Der 43-Jährige war bis 16. Dezember 2016 Coach bei Union Fürstenwalde und unterschrieb nur vier Tage nach der Trennung in Neustrelitz. Hollerieth war mit der Roten Karte für seinen Schützling nicht einverstanden: „Solomon Okoronkwo dort Absicht zu unterstellen, finde ich nicht korrekt. Natürlich hat er den Gegenspieler getroffen, aber nicht vorsätzlich. Gelb hätte es auch getan. So müssen wir mit dem einen Zähler nach langem Unterzahlspiel leben.“

Bautzen gewaltig unter Zugzwang

Am kommenden Sonntag wird es für die Budissen ganz gewiss nicht einfacher. Dann gastiert der Berliner AK (3.) im Stadion Müllerwiese. Diese Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Wollen die Hauptstädter ihre Minimalchance auf den Aufstieg wahren, müssen sie gewinnen. Allerdings steht auch Bautzen gewaltig unter Zugzwang.

Spannend bleibt es an der Spitze des 18er Feldes, wo sich der FC Carl Zeiss Jena und der FC Energie Cottbus weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Benjamin Förster (45.) sicherte den Cottbusern vor mehr als 7 000 Zuschauern einen 1:0-Heimsieg über den BFC Dynamo. Jena setzte sich in Fürstenwalde mit 2:1 durch und vermasselte Matthias Maucksch ein erfolgreiches Comeback. Der ehemalige Dynamo-Coach hatte Fürstenwalde nach dem Aufstieg 2016 aus familiären Gründen verlassen, war aber dem Hilferuf der Unioner im Januar dieses Jahres gefolgt und auf die Trainerbank zurückgekehrt.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich der FSV Luckenwalde mit dem dritten Saisonsieg. Nach einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung bis zur 40. Minute reichte es am Ende noch zu einem 6:4-Erfolg gegen Viktoria Berlin.

