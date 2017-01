Nullnummer in Bischofswerda Der Oberligist trennt sich von Budissa Bautzen torlos. In Kamenz steigt der sechste RB-Supercup.

Fußball. Im ersten Freilufttest des Jahres trennten sich der Bischofswerdaer FV und die FSV Budissa Bautzen torlos. In einem Spiel mit wenigen Torchancen waren die Schiebocker über die gesamte Spielzeit gleichwertig. Die beste Chance der Spreestädter vergab Josef Nemec in der 41. Minute, als er mit einem Kopfball an BFV-Torhüter Patrick Richter scheiterte. In der Schlussphase verpassten die Gastgeber, die mit einigen Probespielern aufliefen, das Siegtor (Cellarius, Schulze). Erstmals kam bei Budissa der aus Neugersdorf gekommene Marko Zuljevic zum ersten Kurzeinsatz.

Das nächste Testspiel des BFV findet am Sonnabend um 12 Uhr auf dem Kunstrasen in Bischofswerda statt. Zu Gast ist die U 19 des SC Borea Dresden, die in der Regionalliga Nordost spielt. Am Rande der Partie gab Präsident Jürgen Neumann bekannt, dass der Verein den Sechs-Punkte-Abzug für die zweite Mannschaft nicht hinnehmen wird. Der Staffelleiter hatte bekannt gegeben, dass es keinen Hinweis auf einen Einspruch der Bischofswerdaer gäbe.

Allerdings legte Neumann nun alle Unterlagen komplett als Nachweis vor. „Da ist beim Verband etwas gründlich schief gelaufen“, sagte der Anwalt. Budissa befindet derzeit und noch bis zum 15. Januar im Trainingslager in Graal-Müritz. Getestet wird an der Ostsee gegen den FC Hansa Rostock II. Außerdem nehmen die Bautzener noch an einem Hallenturnier in Graal-Müritz teil.

Versteigerung von Dynamo-Trikot

Am Sonnabend steigt in der Kamenzer Sporthalle am Flugplatz ab 15 Uhr das Herrenfußballturnier für Mannschaften aus dem Westlausitzer Fußballverband (WFV). Acht Teams sind ab 15 Uhr am Start. In der Gruppe A trifft der LSV Bergen auf den SV Grün-Weiß Schwepnitz, den SV Zeißig und Traktor Malschwitz. Die Gruppe B besteht aus dem FSV Bretnig-Hauswalde, dem Hoyerswerdaer FC, Aufbau Deutschbaselitz und Blau-Weiß Wittichenau. Die bisherigen RB-Cup-Sieger waren der Bischofswerdaer FV II, Zeißig (2x), Gnaschwitz-Doberschau und der LSV Bergen.

WFV-Geschäftsführer Gojko Sinde: „Während des Turniers wird es eine Versteigerung eines von allen aktuellen Bundesligaspielern der SG Dynamo Dresden unterschriebenen Trikots geben. Angebote kann jeder Zuschauer oder Teilnehmer am RB-Cup bis 17 Uhr am Einlass abgeben. Das höchste Angebot gewinnt.“ Der komplette Erlös geht an soziale Projekte, die der Westlausitzer FV seit 2010 unterstützt. Der Eintritt kostet beim RB-Cup für Erwachsene zwei Euro und ermäßigt einen Euro. (js/SZ)

