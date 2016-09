„Null Toleranz für Straftäter“ Nach einer Schlägerei unter Ausländern am Puschkinplatz fordert Riesas OB mehr Polizei für die Stadt.

Riesas OB Marco Müller (CDU) fordert im SZ-Interview, dass die Einwohner der Stadt genauso geschützt werden, wie die politischen Eliten. © Lutz Weidler

Der Riesaer Puschkinplatz sorgt für Aufregung. Der Park im Herzen der Stadt kam jetzt in die Schlagzeilen: mit einer Massenschlägerei, bei der am Ende zwei junge Syrer schwer verletzt im Krankenhaus lagen. Die SZ sprach über die Situation dort mit OB Marco Müller (CDU).

Herr Müller, nach einer Schlägerei mit Verletzten, an der offenbar auch junge Männer aus Syrien beteiligt waren, wird im Internet ein „Bautzen 2.0“ gefordert. Drohen Auseinandersetzungen wie am Bautzener Kornmarkt auch in Riesa?

Richtig ist, dass es am Puschkinplatz zuletzt vermehrt zu Straftaten gekommen ist, an denen häufig auch Asylbewerber beteiligt waren. Nach meinen bisherigen Informationen verlief die Auseinandersetzung am Montagabend ausschließlich unter Menschen unterschiedlicher Nationalität. Festzustellen, ob dieser Straftat im Vorfeld Gewalttätigkeiten vorausgegangen sind, bleibt den Ermittlungsbehörden vorbehalten. Gemeinsam mit unserer Polizei werden wir alles dafür tun, dort Ordnung und Sicherheit wiederherzustellen und Eskalationen wie in Bautzen zu vermeiden. Hierbei verfolgen wir eine gemeinsame Strategie: null Toleranz für Straftäter!

Der Puschkinplatz gilt als Treffpunkt von Asylbewerbern. Auch eine gewisse einheimische Klientel ist dort regelmäßig zu finden. Wie schätzen Sie die Situation am Platz ein?

Unser Puschkinplatz ist ein Kleinod und wertet die Innenstadt als Wohnstandort auf. Mir ist wichtig, dass das so bleibt. Ich möchte weiterhin sehen, dass Frauen und Senioren ohne mulmiges Gefühl durch den Park schlendern und Mütter ohne Angst ihre Kinder auf dem Spielplatz spielen lassen können. Gerade deshalb haben wir dort auch ein Alkoholverbot beschlossen. Ich überzeuge mich regelmäßig von dessen Einhaltung und spreche Personen bei Verstößen direkt an – unabhängig von ihrer Nationalität. Ich werde nicht akzeptieren, dass in unserer Stadt Bereiche entstehen, die man besser meiden sollte!

Was für Rückmeldungen bekommt die Stadt von Anwohnern oder Gewerbetreibenden am Puschkinplatz?

Grundsätzlich wird mir bestätigt, dass das Alkoholverbot eine richtige Maßnahme war. Verhehlen kann man aber nicht, dass darüber hinaus die Gesamtsituation am Puschkinplatz für unsere Riesaer Bürgerinnen und Bürger derzeit unbefriedigend ist.

Nach den Vorfällen vom Montagabend gibt es Vorwürfe von Augenzeugen gegen die Polizei: Die sei erst mit einem, dann mit vier Wagen vor Ort gewesen – aber abgerückt, ohne viel zu unternehmen. Können Sie das nachvollziehen?

Da ich am Montagabend nicht persönlich vor Ort war, kann ich das nicht beurteilen. Ich will aber an dieser Stelle wiederholen, dass unsere Polizisten häufig mit Gefahr für Leib und Leben ihren Job hervorragend machen. Sie verteidigen trotz einer gefühlt größer werdenden Kluft zwischen Straftat und Strafmaß mit hoher Motivation konsequent die Einhaltung von Recht und Ordnung. Hierfür bin ich unserer Polizei sehr dankbar und möchte ihnen als OB den Rücken stärken. Für mich jedenfalls ist das eine politische Selbstverständlichkeit!

Wie zufrieden sind Sie denn mit der Polizeipräsenz in Riesa?

Ich bin sehr froh, dass unsere Polizisten am Puschkinplatz verstärkt Präsenz zeigen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Personalstärke unserer Polizei sehr zu wünschen übrig lässt. Deshalb werde ich in Dresden weiter einfordern, dass Sachsen mehr Polizeibeamte einstellt. Ich erwarte, dass meine Bürger genauso geschützt werden wie die politischen Eliten, die diese Situation zu verantworten haben!

Was kann die Stadt tun, um die Situation zu verbessern?

Unser städtischer Vollzugsdienst wird gemeinsam mit der Polizei intensiver die Einhaltung von Recht und Ordnung überwachen. Ich werde dem Stadtrat deshalb vorschlagen, die personellen Prioritäten innerhalb der Verwaltung zugunsten der Sicherheit der Bürger zu verschieben.

Wer was zu tun hat, kommt weniger auf dumme Gedanken. Gibt es denn in Riesa genügend Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylbewerber?

Es gibt zahlreiche Freizeitangebote für alle Bürger, die auch Asylsuchenden offenstehen. Beispielhaft seien hier Angebote genannt, für die sich Stadträte stark machen. Ich denke an Herrn Näther mit seinem Sprungbrett e. V. oder an Herrn Schwager, die sich um Flüchtlinge kümmern. Auch Bund und Freistaat stellen dafür erheblich Fördermittel zur Verfügung.

Welche Konsequenzen sollte es für ermittelte Täter geben?

Wer zu Gewalt aufruft oder selbst aktiv ausübt, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft und hat die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Und dies unabhängig von seiner Herkunft und seiner Vorgeschichte. Die Menschen haben derzeit das Gefühl, dass Gerechtigkeit und Rechtsprechung immer mehr auseinander driften. Die Schwere der Verletzungen zeigt, dass für die Täter ein Menschenleben offenbar nicht viel zählt. Eine solche enthemmte Gewaltbereitschaft ist in unserer Gesellschaft bislang nicht bekannt. Hier muss der Rechtsstaat schnell und konsequent Grenzen setzen.

Gespräch: Christoph Scharf

