Null Toleranz für die Zerstörer

Katerstimmung nach Silvester in Niederau. Erneut wurde in der Gemeinde in der Neujahrsnacht randaliert. Diesmal traf es einen Kinderspielplatz in Niederau. Ein Spielturm aus Holz wurde zerstört. Anwohner hatten trotz der Böllerei gehört, dass auf dem Spielplatz randaliert wurde, alarmierten die Polizei. Gegen 0.30 Uhr traf die Bereitschaftspolizei ein, nahm die Sache auf. Bürgermeister Steffen Sang (parteilos) hat inzwischen Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Er will keinen falschen Verdacht äußern. Fakt ist aber: Der Spielplatz befindet sich nur 30 Meter vom Jugendklub entfernt. Dort fand eine Silvesterparty statt. „Wir haben den Betreiber des Klubs jetzt aufgefordert, uns mitzuteilen, wer genau dort gefeiert hat“, so Steffen Sang.

Den Schaden kann der Bürgermeister noch nicht beziffern. „Wir müssen erst einmal sehen, ob die Anlage repariert werden kann“, sagt er. Ein neuer Spielturm würde so zwischen 7 000 und 8 000 Euro kosten. Einige Tischler hätten Hilfe angeboten.

Der Platz neben dem Jugendklub soll ohnehin umgestaltet werden, der Spielplatz an einen anderen Ort kommen. Zunächst hat die Gemeinde das zerstörte Spielgerät eingezäunt, damit es nicht benutzt werden kann und sich keine Kinder verletzen. „Es steht jetzt da wie ein Mahnmal für Zerstörungswut“, sagt Sang.

Der Jugendklub macht schon lange Probleme. Meist gab es Beschwerden von Anwohnern wegen zu großen nächtlichen Lärms. Die Öffnungszeiten wurden nicht eingehalten und reichlich Alkohol konsumiert. Auch mit illegalen Drogen soll es Probleme gegeben haben. Teilweise soll bis morgens um 5 Uhr lautstark gefeiert worden sein.

Die Gemeinde reagierte darauf, indem sie strenge Öffnungszeiten einführte, der Klub an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben muss. Weil es Verstöße gab, wurde der Klub auch schon einmal ganz geschlossen. Derzeit ist er auf „Bewährung“ offen. Insgesamt hat die Gemeinde drei Jugendklubs. Jeden unterstützt sie jährlich mit jeweils 1 000 Euro. Den Niederauer Klub gibt es schon seit 1949.

Bereits im vergangenen Jahr gab es in der Neujahrsnacht Zerstörungen. Damals wüteten Jugendliche am und im Wasserschloss. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten dadurch in das Gebäude. Dort zerstörten sie von innen mehrere Fenster aus Acrylglas. Die hatte der Förderverein erst vor einiger Zeit eingebaut, um das Gebäude zu sichern. Außerdem waren die Täter auf das Dach geklettert, hatten dort Betonelemente herausgerissen und auf den Boden geworfen.

Nachdem die Randale öffentlich geworden waren, meldeten sich die Täter, die aus den alten Bundesländern stammten, zunächst telefonisch bei der Gemeinde. Später machten sie zumindest einen Teil des Schadens wieder gut. Die Gemeinde verzichtete daraufhin auf eine Strafanzeige.

Diesmal will sie nicht so tolerant sein: „Null Toleranz für die Zerstörer“, sagt Sang. Jeder Hinweis zu den Randalierern werde entgegengenommen.

