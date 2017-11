Null-Punkte-Wochenende für die Lausitzer Füchse

Alles dicht: Hier versucht, Füchse-Stürmer Artur Tegkaev vergeblich, an den Puck zu kommen. Die entscheidenden Lücken in der Gästeabwehr fand am Sonntag aber nur Jeff Hayes, zweimal. Das erwies sich letztlich als zu wenig, © Gunnar Schulze

So langsam dürften die Alarmglocken im Fuchsbau schrillen. Nach der 2:4-Niederlage am Sonntag gegen Ravensburg und null Punkten am Wochenende sind die Lausitzer Füchse auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Von der Leichtigkeit der vergangenen Saison ist nichts geblieben, auch die Rückholaktion der beiden Stürmer Roope Ranta und Jeff Hayes hat an diesem Wochenende keine Punkte gebracht, auch wenn Jeff Hayes bei seinem Heimdebüt für beide Füchse-Treffer sorgte. Das Problem war diesmal die Defensive.

Das begann schon in der allerersten Minute. Die zweite Reihe mit den Neuen Ranta und Hayes bekam gleich beim ersten Wechsel einen Gegentreffer. Verteidiger Owens konnte den Ravensburger Stürmer nicht halten, der allein vor Franzreb auftauchte und einen Rückpass spielte. Auch da war kein Füchse Spieler dran, Kilian konnte die Scheibe aus Nahdistanz ins nahezu leere Tor befördern. Den Ravensburgern, mit der Empfehlung eines 10:1-Siegers über Bayreuth nach Weißwasser gekommen, spielte die frühe Führung natürlich in die Karten. Die Gäste wirkten kompakter, das Füchse-Spiel dagegen wirkte sehr zerfahren. Ein geordneter Spielaufbau kam nur selten zustande. Die beste Chance hatten die Füchse in Überzahl, als Eriksson mit dem Puck ins Angriffsdrittel laufen wollte, plötzlich die Lücke in der Gästeverteidigung sah und allein auf Gästetorwart Langmann zulief, aber vorbeischoss.

Das Mitteldrittel war dann aus Sicht der Gastgeber deutlich besser. Jetzt funktionierten mehr Laufwege, Pässe kamen an, die Füchse erlangten mehr Spielkontrolle und Jeff Hayes „knipste“ zweimal. Beim Ausgleich wurde ein Schuss von Kania abgeblockt, der Puck rutschte Richtung Gästetor. Hayes, extrem beweglich, löste sich mit dem Rücken zum Tor von seinem Gegenspieler und Verlängerte die Scheibe unter den Schonern von Langmann hindurch ins Netz – ein „No-look-Tor“ sozusagen. Die Stimmung in der Eisarena wurde besser, zumal die Füchse immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Der Führungstreffer für die Füchse fiel dann in Überzahl. Diesmal wurde Hayes auf der rechten Seite angespielt, lief langsam, scheinbar einen Passempfänger suchend, Richtung Tor und zog dann aus dem Handgelenk ab. Langmann, der mit dem Schuss wohl nicht gerechnet hatte, konnte gegen den Treffer ins Dreiangel der langen Ecke nichts ausrichten. Trotz des mit 2:0 gewonnenen Drittels war auch da schon die Defensivleistung der Füchse bedenklich. Die Ravensburger tauchten immer wieder allein vor Torwart Maximilian Franzreb auf, der mit Klasseparaden aber einen Gegentreffer verhinderte.

Dass es noch ein langer Weg bis zum Heimsieg werden würde, war allen klar. Das Schlussdrittel begann mit einer guten Aktion für Boiarchinov, der knapp am 3:1 scheiterte. Dann aber glichen die Gäste aus. Als Kolb von der Blauen Linie ungestört abziehen konnte und Franzreb die Sicht verdeckt war, schlug die Scheibe unter der Latte ein (43.). In Unterzahl agierten die Füchse (das gesamte Spiel über) zwar gut, aber dann setzte ein langer Pass durch die Mitte die Füchse matt. Owens kam nicht hinterher, der 21-jährige Pfaffengut behielt diesmal allein vor Franzreb die Übersicht und vollendete hoch in die rechte Ecke zum 2:3 (53.). Danach sorgten die Gäste mit starkem Forechecking dafür, dass die Füchse kaum aus ihrem Drittel heraus kombinieren konnten, die Puck oft nur hoch nach vorn spielten. Dann gelang den Gästen mit einem eher glücklichen Tor auch noch das 2:4. Supis kam nach einem gewonnenen Bully an den Puck und spielte die Scheibe als „Flatterpuck“ Richtung Tor. Sie fand den Weg an Freund und Feind vorbei tatsächlich ins Netz. Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nahm unmittelbar danach eine Auszeit und Torwart Franzreb vom Eis, aber das brachte nichts mehr.

Schon morgen geht es weiter. Die Füchse haben die lange Auswärtsreise nach Freiburg vor sich. Leicht zu punkten wird es auch dort nicht, zumal Co-Trainer Robert Hofmann auf der Pressekonferenz ein Kopfproblem ausmachte. „Wir sagen unseren Spielern ja immer wieder, dass sie es können, aber ...“

Statistik

Lausitzer Füchse – Ravensburg Towerstars 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

0:1 Kilian Keller 0:45 (Assist: Pfaffengut, Kruminsch)

1:1 Jeff Hayes 29:55 (Kania)

2:1 Jeff Hayes 37:16 (Überzahl, Owens, Ranta)

2:2 Maximilian Kolb 42:20 (Schwamberger, Pompei)

2:3 Daniel Pfaffengut 52:13 (Pozivil, Kruminsch)

2:4 Thomas Supis 56:40 (Roloff, Lapsansky)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Schiller – Kania, Owens – Hoffmann, Geiseler – Schiller

Sturm: Boiarchinov, Eriksson, Tegkaev – Hayes, Schmidt, Ranta – Neuert, Götz, Warttig – Kuschel

Ravensburg Towerstars

Tor: Langmann

Verteidigung: Kolb, Slavetinsky –Sturm, Keller – Sipis, Pozivil

Sturm: Roloff, Lapsansky, Svoboda – Just, Pompei, Zucker – Kruminsch, Mayer, Pfaffengut – Schwamberger, Schmidpeter

Schiedsrichter: Nicole Hertrich, Carsten Lehnhart

Strafen: Weißwasser 10, Ravensburg 8 + 10 (Zucker)

Zuschauer: 2032

