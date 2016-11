Null Punkte für die Männerteams Der HSV 1923 Pulsnitz und der Radeberger SV kassieren in ihren Heimspielen klare Niederlagen.

Handball. Die Rote Laterne in der Verbandsliga der Männer hängt auch nach dem siebenten Spieltag in der Pfefferkuchenstadt. Mit 18:25 (9:14) unterlag Pulsnitz in eigener Halle gegen den HSV Weinböhla. Damit haben die Hausherren weiterhin zur zwei Pluspunkte auf dem Konto. Nicht ganz so trübe sieht es beim Radeberger SV aus. Der jetzige Tabellenvierte hat nun 9:5 Zähler auf dem Konto, weil die Heimpartie gegen den SV Niederau mit 26:34 verloren ging.

Die Niederlage der Pulsnitzer war selbst verschuldet, denn in der ersten Halbzeit gab es 15 und in der zweiten 17 Fehlwürfe. Damit ist in der Verbandsliga kein Spiel zu gewinnen, zumal insgesamt zwölf hundertprozentige Chancen vergeben wurden. Der Pulsnitzer Michael Schwenke meinte nach dem Abpfiff: „Wir boten eine sehr gute Abwehr gegen eine spielerisch starke Mannschaft an. Insgesamt wurden so vergleichsweise wenige Gegentore hingenommen. Aber die Angriffsleistungen aus dem Training wurden nicht ins Spiel mitgenommen. Die Chancenverwertung ließ heute deutlich zu wünschen übrig. Unsere Torhüter agierten mehrfach unglücklich, wobei wir Maik Teuber danken, dass er sich nicht nur als einfacher Ersatz wieder zur Verfügung stellte. Immerhin agierte die Abwehr gut und aggressiv.“ Während die Pulsnitzer am Sonnabend ab 18 Uhr beim Tabellenneunten Radebeuler HV antreten müssen, gastieren die Radeberger zur gleichen Zeit beim TBSV Neugersdorf. (en/ck)

