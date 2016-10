Null Punkte für die Frauen Die Keglerinnen mussten die Bautzener in die Hauptstadt reisen.

© Uwe Soeder

Kegeln, 2. Bundesliga Nord/Ost. Am Sonntag fuhren die Bautzenerinnen in die Hauptstadt. Noch nie glückte dem MSV dort ein Auswärtssieg. So war es auch diesmal. Mit 1:7 Punkten (3 130:3 231 Holz) unterlag Bautzen gegen Berlin. Schon im ersten Durchgang verloren Michaela Kokel und Christin Kleinstück ihre Punkte gegen Katja Helfert (529:482/4:0) und Beate Weiß (558:517/3:1). Alin Paul wurde verletzungsbedingt am Ende des ersten Satzes gegen Sarah Kokel ausgewechselt, die sich zwar tapfer gegen Sabine Bergmann schlug, aber dennoch knapp mit 520:524 (2:2) verlor. Peggy Riedel vom MSV siegte dafür gegen Gabriele Wergin (526:492/3:1). Im letzten Durchgang konnten Sophia Helfer und Sophie Schulze das Spiel nicht mehr drehen. Schulze (521) verlor mit 1:3 gegen Peggy Zenker (563). Helfer erspielte zwar mit 564 Holz die Bautzener Mannschaftsbestleistung, unterlag jedoch knapp gegen die Deutsche Meisterin Steffi Tränkler (565/2,5:1,5). (she)

