Null Bock auf Relegation Drei Vereine können noch absteigen, mit dem HSV ist darunter ein altbekannter. Ingolstadt kann sich nicht mehr retten.

Da gibt es kein Halten mehr: Hamburgs Torschütze Pierre-Michel Lasogga (r.) rast nach seinem späten Ausgleichstreffer allen davon, auch Kyriakos Papadopoulos kann ihn nicht aufhalten. © dpa

Hamburg, Wolfsburg – oder doch noch Augsburg? Der Krimi um den Relegationsplatz in der Bundesliga spitzt sich am letzten Spieltag dramatisch zu. Direkt absteigen kann zwar keiner mehr, da der FC Ingolstadt als zweiter Absteiger neben Darmstadt 98 feststeht, aber auf den Showdown gegen den Zweitliga-Dritten hat auch niemand Lust – zumal der Hamburger SV und der VfL Wolfsburg ein Finale schon am Samstag bekommen.

Hamburg sieht sich im Vorteil

„Jetzt wollen wir den direkten Klassenerhalt!“, sagte Hamburgs Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen, nachdem sich sein Team in letzter Minute die Möglichkeit zur Rettung ohne Relegation offengehalten hatte. Der Ausgleich von Pierre-Michel Lasogga in der zweiten Minute der Nachspielzeit bei Schalke 04 (1:1) war dafür nötig – nun sieht sich der HSV vor dem Duell mit den Wölfen sogar im Vorteil. „Jeder hat sich voll reingeschmissen, das müssen wir einfach wiederholen. Dann bleiben wir mit unseren Fans im Rücken auch in der Liga“, sagte Lasogga vor dem Endspiel. Rechnen muss der HSV, anders als die Wölfe und der FCA, dabei nicht: Ein Sieg, und der Klassenerhalt ist perfekt. Bei anders gelagerten Ergebnissen grüßt unter Umständen mal wieder das Murmeltier...

Wolfsburg stichelt gegen den HSV

Weil die Hamburger ihren ersten Abstieg der Vereinsgeschichte bereits 2014 und 2015 nur denkbar knapp in der Relegation verhindert hatten und nun zum Gewinnen verdammt sind, setzte VfL-Stürmer Mario Gomez im Psychokrieg schon mal den ersten verbalen Hieb. „Der Druck liegt ganz klar bei ihnen“, sagte der Nationalspieler und bekräftigte selbstverständlich: „Wir werden es schaffen.“ Ähnlich zuversichtlich wie die personifizierte Wolfsburger Lebensversicherung – mit 16 Saisontreffern hat Gomez den Hauptanteil daran, dass der VfL noch lebt – äußerte sich nach dem 1:1 gegen Gladbach auch der Trainer der Niedersachsen. „Wir werden das schon hinkriegen“, sagte Andries Jonker. Zwar nicht ganz so überzeugend wie Gomez, aber immerhin.

Augsburgs Lage ist nicht so rosig

Theoretisch könnten nach dem 34. Spieltag sogar der HSV und Wolfsburg jubeln. Sollten die Hamburger nämlich knapp gewinnen und gleichzeitig die Augsburger bei 1899 Hoffenheim hoch verlieren, müssten die Schwaben in die Relegation. „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangsposition erspielt. Wir sind positiv gestimmt“, sagte Augsburgs Coach Manuel Baum. Aber so rosig, wie es der 37-Jährige nach dem 1:1 gegen Dortmund darstellte, ist die Lage des FCA gar nicht. Ein Erfolg des HSV ist durchaus möglich, und dass die Hoffenheimer im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation noch Gas geben und torhungrig sind, bewies deren 5:3-Erfolg bei Werder Bremen.

Mainzer jubeln mit Verspätung

Auf Rechenspiele können sie beim FSV Mainz 05 derweil verzichten. Dank des 4:2-Sieges gegen Frankfurt ist die Rettung praktisch perfekt. Die große Nicht-Abstiegs-Party begann jedoch mit 28 Minuten Verspätung. Erst, als auch das wegen eines Unwetters zeitweise unterbrochene Spiel des VfL Wolfsburg vorbei war, stürmten alle auf den Rasen. Die Fans kamen von den Tribünen geklettert, die Spieler teilweise aus der Kabine gerannt. Und mittendrin im Trubel: Sportdirektor Rouven Schröder mit einem Glas Bier in der Hand. „Das ist die pure Erleichterung“, sagte er nach einem spektakulären Derby gegen Eintracht Frankfurt, in dem die Mainzer noch einen 0:2-Rückstand gedreht hatten. „Dafür ist man Sportler, dafür arbeitet man. Heute will ich nur noch planen, was ich trinke.“

Rein rechnerisch kann der Tabellen-13. noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Dafür müssten die Mainzer in Köln verlieren und die Wolfsburger beim HSV. Außerdem müsste die Mainzer Niederlage um mindestens neun Tore höher ausfallen als die der Wölfe. „Das wird nicht passieren“, sagte Schröder.

Ingolstadt trauert nicht allein

Die Ingolstädter stehen als zweiter Absteiger nach Darmstadt 98 fest. Das 1:1 in Freiburg war zu wenig – weil der HSV eben noch ausglich.„Es herrscht eine große Leere, man fällt in ein Loch“, sagte FCI-Kapitän Marvin Matip: „Wir haben echt gedacht, dass der Punkt reicht und wir in ein Endspiel gehen.“

Doch nicht nur die Ingolstädter trauerten. Die Augen von Christian Streich wurden immer feuchter, sein Kinn zitterte bedenklich. „Es ist komisch für uns. Vor zwei Jahren...war es andersrum“, stammelte der Trainer des SC Freiburg. Er hätte jubeln können, schließlich stehen die Breisgauer dicht vor dem Einzug in den Europapokal. Doch das Schicksal des Gegners nahm ihn so sehr mit, dass er die Tränen nicht unterdrücken konnte. „Ich möchte jetzt nicht über Europa sprechen“, sagte Streich, „das ist der falsche Augenblick.“

Der 51-Jährige konnte ganz genau nachempfinden, wie sich sein Kollege Maik Walpurgis nach dem bitteren Ende im Kampf um den Klassenerhalt fühlte. In der Saison 2014/15 war auch Freiburg unter Streich abgestiegen, er erinnerte sich noch detailliert an die damaligen Emotionen. „Am Tag des Abstiegs geht es, doch der Tag und die Wochen danach werden die Hölle. Aber Maik“, sagte Streich und blickte seinen Kollegen an, „es kommen auch wieder positive Erlebnisse.“ (sid)

