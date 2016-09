Nünchritzer Post macht dicht Weil es derzeit noch an einer Alternative fehlt, müssen die Postboten aushelfen.

Die Post zieht sich zurück: In der Meißner Straße schließt die Filiale zum Ende dieses Monats. © Claudia Hübschmann

„Wir schließen zum 30.9.2016“ steht an der Sicherheitshütte auf der Meißner Straße in Nünchritz. Und mit dem Handel für Brandschutz, Arbeitssicherheit und Berufsbekleidung schließt auch die Post im Dorf. Eine Alternative direkt im Dorf gibt es bisher noch nicht. „Wir möchten die Bevölkerung weiterhin mit den gewohnten Postdienstleistungen versorgen. Deshalb sind wir auf der Suche nach einem neuen Partner aus dem Einzelhandel, der zeitnah eine Partnerfiliale in seinem Hauptgeschäft mit aufnimmt“, erklärte Post-Sprecherin Tina Birke. Nach Informationen der SZ finden in diesen Tagen bereits Gespräche mit konkreten Händlern vor Ort statt.

Die nächste Partnerfiliale der Post sei ansonsten am Dorfteich 15 in Glaubitz zu finden. Darüber hinaus könnten Briefe und Pakete derzeit auch dem Zusteller mitgegeben und bei diesem auch Brief- und Paketmarken erworben werden. Das sei außerdem im Onlineshop des Unternehmens möglich. (SZ/ste)

www.deutschepost.de

zur Startseite