Nünchritz ist 56 Millionen Euro wert Inventur im Rathaus: Das größte Gut sind die Straßen und Grundstücke der Gemeinde.

Blick auf die Karl-Marx-Straße in Nünchritz. © Archiv/Lutz Weidler

Es war ein riesiger Aufwand für die Kämmerei – doch nun steht die sogenannte Eröffnungsbilanz für Nünchritz. Das Papier listet quasi alle Werte der Kommune von der Straße bis hin zur Schultafel auf und bildet die Grundlage der seit 2013 in Sachsen geforderten doppischen Haushaltsführung. Kämmerin Martina Schieritz stellte die Eröffnungsbilanz nun in der jüngsten Ratssitzung vor, und seit dieser Woche können auch alle Bürger einen Blick in das Papier werfen.

Demnach besitzt die Gemeinde Nünchritz ein Vermögen im Wert von insgesamt etwa 56 Millionen Euro. Das meiste davon ist langfristig gebunden, erklärt Martina Schieritz. So macht das sogenannte Sachanlagevermögen etwa 35 Millionen Euro aus, wozu einerseits die Straßen, Plätze und Grundstücke der Gemeinde zählen und andererseits das Inventar von Schule, Kitas und Friedhof. Außerdem stecken 14 Millionen in Wertpapieren und Beteiligungen fest, zum Beispiel am Abwasserzweckverband Elbe-Floßkanal oder an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft KBO.

Mehr als sieben Millionen Euro des Vermögens gelten als kurzfristig gebunden, wozu vor allem die liquiden Mittel von Nünchritz in Höhe von etwas mehr als sechs Millionen Euro gehören. Darüber hinaus seien in der Eröffnungsbilanz aber auch alle Verbindlichkeiten aufgelistet, wie beispielsweise die Kredite in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Die Bilanz ist Grundlage des doppischen Haushalts und der Jahresabschlüsse. Trotzdem hatten bis Ende 2016 nur knapp die Hälfte der doppisch buchenden Körperschaften eine festgestellte Eröffnungsbilanz, kritisiert der sächsische Rechnungshof. Der Aufwand wurde wohl unterschätzt, heißt es.

Die Nünchritzer Eröffnungsbilanz kann in der Kämmerei im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten noch bis 7. Juni eingesehen werden.

