Nünchritz im Visier von Einbrechern An verschiedenen Orten der Stadt machen sich die Unbekannten zu schaffen. Sie stehlen diverses Werkzeug, Fahrräder und Autokennzeichen.

Nünchritz. Mehrere Einbrüche verübten Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag in Nünchritz. So brachen die Täter auf der Justus-von-Liebig-Straße in einen Dacia Logan und am Justus-von-Liebig-Ring in eine Garage ein.



Auf dem Gelände einer Firma am Hochwasserweg öffneten Unbekannte gewaltsam einen Fiat Ducato und eine Lagerhalle.



Darüber hinaus brachen sie einen VW T5 Multivan auf der Karl-Marx-Straße auf.



Aus den Autos und der Lagerhalle stahlen die Unbekannten Bauwerkzeug im Wert von insgesamt circa 5 000 Euro. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 1 000 Euro.



Aus der Garage entwendeten die Täter zwei Diamantfahrräder und ein Autokennzeichen. Der Wert des Diebesgutes wurde hier auf 500 Euro und die Höhe des Sachschadens auf 100 Euro geschätzt. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen Großenhain. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Elsterwerdaer Straße in Höhe einer Tankstelle zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Der 65-jährige Fahrer eines VW Touran stieß beim Abbiegen gegen einen VW Sharan (Fahrerin 35). Beide Fahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Dieseldiebstahl Ebersbach/OT Kalkreuth. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte auf einer Baustelle circa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Radlader. Um an den Kraftstoff zu kommen, brachen die Täter den Tankverschluss auf. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 550 Euro. Von der Fahrbahn abgekommen Hirschstein. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen 19.20 Uhr. Die 44-jährige Fahrerin eines Ford kollidierte auf der Kreisstraße 8561 in Richtung Gostewitz mit dem VW einer 19-Jährigen. Die 44-Jährige geriet beim Beschleunigen auf der winterglatten Straße auf die linke Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 7000 Euro.

