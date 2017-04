„Nünchritz hat viele Arbeitsplätze und Freizeitangebote“ Wohnen in Nünchritz ist so beliebt wie lange nicht. Die SZ sprach dazu mit Bürgermeister Gerd Barthold.

Gerd Barthold (CDU) ist seit 2007 Nünchritzer Bürgermeister. Der Maschinenbau-Ingenieur war davor im Landratsamt tätig. © Sebastian Schultz

Herr Barthold, die Wohnungsgesellschaft konnte den Leerstand in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbieren. Das liegt nicht nur am Abriss, sondern auch am Zuzug, heißt es. Was macht Nünchritz so attraktiv?

Eine gute Infrastruktur und kurze Wege. Für die älteren Einwohner zählen zuerst die Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken und die ärztliche Versorgung in unmittelbarer Nähe zu haben. Es wurden in der letzten Zeit auch zwei Absenkungen in den Fußweg an der Karl-Marx-Straße für Rollatorfahrer eingebaut, um die Erreichbarkeit zu verbessern. Viele ältere Bürger geben ihre Grundstücke mit Haus außerhalb auf und ziehen in eine altersgerechte Wohnung. Bei den Jüngeren punkten wir mit der Kita, dem Schulzentrum oder dem Bahnhaltepunkt. Viele arbeiten im Ort. Wer aber in die Großräume Dresden oder Leipzig pendelt, schätzt die Möglichkeit der getakteten Bahnanbindung. Die Breitbanderschließung für den Ort Nünchritz wurde abgeschlossen, und man kann zwischen zwei Anbietern wählen.

Die Wohnungsgesellschaft hat in den letzten Jahren auch viel in die Wohnhäuser investiert. Was kann die Gemeinde für Mieter tun?

Die Gestaltung des Wohnumfeldes für die Mieter liegt in der Regel in den Händen der Gemeinde. Hier sind altersgerechte Angebote gefragt. Für die Kleinsten stehen ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung. Mit dem Schulanfang wechseln sie in die Grundschule, und wer möchte, kann in der benachbarten Oberschule seine Schulausbildung abschließen. In der Freizeit stehen die Jugendeinrichtung „Kombi“ zur Auswahl, im Schulzentrum die GTA-Angebote oder die Bibliothek. Natürlich können alle die vielfältigen Vereinsangebote vom Fußball, Leichtathletik, Angeln, Tischtennis, Tanzen bis hin zum Sommerbiathlon und noch vieles mehr in Anspruch nehmen. Auch unsere Feuerwehr freut sich über jede personelle Verstärkung. Mittels Drehleiter üben die Kameraden die Rettung aus jeder Etage der Wohnblöcke, sodass sich auch jeder sicher fühlen kann. Die Angebote für die Senioren unterbreiten die Volkssolidarität und der Seniorenverein Nünchritz. Nicht zu vergessen ist auch die einzige Plattenbaukirche Sachsens mit ihren Betreuungsmöglichkeiten. Das Herbstfest der Wohnungsgesellschaft gemeinsam mit den Vereinen und der Kita ist zu einer festen Größe geworden.

Nünchritz hat die Wohnungsgesellschaft Nünchritz im Jahr 2008 an die Wohnungsgesellschaft Riesa verkauft und besitzt nur noch 5,5 Prozent der Anteile. War das für Sie rückblickend der richtige Schritt?

Ja. Die beiden Mitarbeiter vor Ort in der Geschäftsstelle stehen den Mietern für ihre Anliegen zur Verfügung. Die Gemeinde ist im Aufsichtsrat vertreten, und der Geschäftsführer berichtet regelmäßig im Gemeinderat über die Entwicklung der Gesellschaft. Nicht zu vergessen der Technische Ausschuss. Ihm obliegt auch die baufachliche Stellungnahme zu den Architektenentwürfen im Rahmen der Umbaugenehmigung. Was schon oft zu angeregter Diskussion geführt hat.

Wie sieht es aktuell bei den Einwohnerzahlen aus? Ist auch da eine Besserung in Sicht?

Wir verlieren immer noch jedes Jahr Einwohner, wenngleich sich die Entwicklung abgeschwächt hat. Die Geburtenrate gleicht den Rückgang noch nicht aus.

Sie selbst leben in einem kleinen Ort bei Nünchritz. Was schätzen Sie persönlich am Wohnen in der Region?

Ich bin hier aufgewachsen. So habe ich auch den Strukturwandel in unserer Region seit der Wende intensiv miterlebt. Dass dieser weitestgehend funktioniert hat, macht unsere Region so interessant. Es sind nach wie vor große Industrieunternehmen vor Ort. Gleichzeitig haben sich der Mittelstand und das Handwerk gut entwickelt. Dies sind wichtige Arbeitgeber. Für die Freizeitgestaltung steht fast alles zur Verfügung. Man kann in Riesa als Hobbyflieger abheben oder in Diesbar-Seußlitz seinen eigenen Weinberg bewirtschaften. Beides kann man bequem über den Elbradweg verbinden. Es beschreibt etwas bildlich die Bandbreite der Möglichkeiten. Bei allem kommt das menschliche Miteinander nicht zu kurz.

Das Gespräch führte Antje Steglich.

zur Startseite