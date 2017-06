Nudossi wieder Langlauf-Sponsor Der Radebeuler Süßwarenproduzent hat die Zusammenarbeit mit Katharina Hennig verlängert.

Hennig wird auch in dieser Saison das Firmenlogo tragen. © Nudossi

Die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH & Co. KG setzt beim Thema Werbung auf Nachwuchstalente, die aus Sachsen kommen. Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass der Vertrag mit der aus Oberwiesenthal stammenden Langläuferin Katharina Hennig verlängert wird. Der Schriftzug „Nudossi“ wird also auch in der kommenden Saison auf der Mütze der Sportlerin prangen.

Nudossi-Geschäftsführer Thomas Hartmann: „Katharina hat die Langlaufszene und natürlich auch uns in der letzten Saison absolut überrascht und das in sie gesetzte Vertrauen vollends zurückgezahlt.“

Der Süßwarenhersteller mit 30 Mitarbeitern hat sich in Sachen Marketing gezielt den Wintersport ausgesucht. Eben weil auch Stollen und Süßigkeiten im Winter gegessen werden und beim Biathlon und Skispringen potenziell die ganze Familie am Fernseher erreicht wird.

In der letzten Saison trugen auch der Nordische Kominierer Terence Weber, Skispringer Richard Freitag und die Biathletin Denise Herrmann das Nudossi-Logo. Ebenso waren Bobs und Skeleton-Fahrer der Nationalmannschaft mit dem Nudossi-Aufkleber verziert. Mit diesen Sportlern wolle man nun ebenfalls über Vertragsverlängerungen sprechen, sagt Unternehmenssprecherin Eva Wagner.

