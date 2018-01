Nudossi schaut nach Fernost Der Vertreter einer chinesischen Handelsagentur war zu Gast beim Radebeuler Betrieb.

Handelsexperte Bai Xiaoming ließ sich das Werk zeigen. © Nudossi

Radebeul. Weit angereister Besuch beim Radebeuler Süßwarenhersteller Nudossi: Vergangene Woche besichtigte Bai Xiaoming, der Vertreter einer chinesischen Handelsagentur, die Produktionsstätte in Radebeul. Er war gemeinsam mit einer Delegation des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu Gast, teilt der Betrieb mit.

Soll es die Naschereien aus Radebeul etwa auch bald in China geben? Nudossi-Geschäftsführer Thomas Hartmann erklärt: „Wir sind immer offen für neue Kooperationen und mit dem Export auf andere Kontinente vertraut.“ Bei einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ständen aber auch viele Fragen und Herausforderungen im Raum. Das Treffen sei ein erster Kontakt gewesen, sagt auch Sprecherin Eva Wagner. Konkrete Pläne für einen Nudossi-Export nach China gebe es noch nicht.

Bei Lebensmitteln seien die Anforderungen besonders hoch, so Wagner. Denn das Produkt müsse in der gleichen Qualität ankommen, mit der es das Werk in Radebeul verlassen hat. Mit dem Vertreter der chinesischen Handelsorganisation habe man sich erst einmal grundsätzlich über Vorschriften und Möglichkeiten ausgetauscht. Von einer Zusammenarbeit seien beide Seiten aber nicht abgeneigt. Natürlich müsse die auch wirtschaftlich sein. „Wir haben unsere Ansichten ausgetauscht und sind gespannt, welche Möglichkeiten sich aus dem Termin ergeben“, so Hartmann. Vom Staatsministerium sei Unterstützung zugesichert worden, um Verbindungen mit möglichen Handelspartnern herzustellen.

