Nudeln auf Hochglanz Im Nudelcenter fanden Dreharbeiten für neue Rezeptvideos statt. Die SZ hat den Kochprofis über die Schulter geschaut.

Rezeptdreh im Kochstudio des Nudelcenters: Matthes Westmeier flambiert eine Paprika, um sie zu schälen. Dirk Hanus hält die Szene im Bild fest. Im Hintergrund überprüft Claudia Pigors aus der Marketingabteilung den Drehplan. © Sebastian Schultz

Es müssen nicht immer Nudeln mit Tomatensoße sein. Warum nicht einmal zur Abwechslung breite Bandnudeln mit Rindergulasch und Schokoladensoße kochen? Dieses Rezept ist eine von vier Nudelkreationen aus dem Kochstudio des Riesaer Nudelcenters, die jetzt für die Kamera zubereitet wurden. „Wir haben dieses Jahr angefangen, solche Rezeptvideos zu drehen und auf unserer Facebook-Seite zu veröffentlichen“, erklärt Claudia Pigors, Mitarbeiterin aus der Marketingabteilung von Teigwaren Riesa. „Die Resonanz darauf ist sehr gut“, fährt sie fort. In der Tat werden die rund einminütigen Videos zwischen 30 000 und 40 000 Mal aufgerufen.

Bevor es jedoch so weit ist, heißt es Geduld haben. Die Dreharbeiten für ein Rezeptvideo dauern im Schnitt drei Stunden. Anschließend wird das Video geschnitten und mit Musik unterlegt. Ein kleines Team von vier Leuten ist am Mittwochvormittag konzentriert bei der Sache. Katja Langklotz und Dirk Hanus von der Chemnitzer Werbeagentur Zebra kümmern sich um die technische Umsetzung. Währenddessen bereitet Matthes Westmeier vom Kochstudio das Gericht zu.

Wiederholung bis zur Perfektion

Allerdings geschieht das nicht fortlaufend, wie bei den Kochsendungen im Fernsehen. Stattdessen wird der Kochprozess in viele Einzelschritte zerlegt. Die Riesaer Videos zeigen später im Zeitraffer die Zubereitung des Essens, der Koch selbst ist dabei nicht im Bild. Ähnlich wie bei Legetrickfilmen werden die einzelnen Zutaten jedes Mal ein wenig verrückt. Diese Filmtechnik nennt sich Stop-Motion.

Matthes Westmeier findet es interessant, vor der Kamera zu kochen. „Meist muss man die einzelnen Schritte mehrmals wiederholen, bis es vor der Kamera perfekt aussieht“, erzählt er. Es kann dabei auch schon mal eine halbe Stunde dauern, bis die Paprika fertiggeschält ist. Statt sie im Ofen zu erhitzen, um auf diese Weise die Schale abzulösen, brennt der Koch sie für das Video mit einem Flambierbrenner ab. „Das sieht einfach effektvoller aus“, sagt Westmeier.

Überhaupt spielt die Optik natürlich die Hauptrolle beim Dreh. Das Auge isst schließlich mit. Die einzelnen Zutaten, in diesem Fall Nudeln, Fleisch, Schokolade, Möhren, Kartoffeln, Öl und diverse Gewürze sind sorgfältig um die Arbeitsplatte herum drapiert. Gefilmt wird mit zwei Fotokameras, die auf Stativen befestigt sind. „Die Fotoapparate sind mittlerweile technisch so weit ausgereift, dass sie eine gute Filmqualität liefern“, weiß Dirk Hanus. Zwei große Fotolampen sorgen für ausreichend Licht. Die Atmosphäre während des Drehs ist ruhig und konzentriert.

Die aufwendig produzierten Rezeptvideos sind für das Unternehmen Teigwaren Riesa ein weiteres Instrument, um seine Produkte zu vermarkten. „Weil die Leute gern Neues ausprobieren, wollen wir sie mit ungewöhnlichen Rezepten überraschen, die wir auf unserer Webseite präsentieren“, sagt Claudia Pigors. Erdacht und erprobt werden sie vom vierköpfigen Kochstudio-Team. Das zeigt durchaus Wirkung, denn die Marke ist nicht nur in Riesa populär: „Was den Absatz an Teigwaren anbelangt, sind wir Marktführer in den neuen Bundesländern“, fügt Pigors hinzu.

Das für die Kamera gekochte Gericht kommt nach Ende der Dreharbeiten zunächst in den Gefrierschrank des Kochstudios. Auch das Rezeptvideo braucht noch etwas Zeit – voraussichtlich im Dezember wird es veröffentlicht werden.

