Nudel made in Mitteldeutschland Auf Deutschlands größter Lebensmittelmesse will Teigwaren Riesa mit heimischen Zutaten punkten.

In der „Sachsenhalle“ präsentieren sich die Teigwaren Riesa auf der Grünen Woche in Berlin. Wie viele andere Unternehmen auch setzt der Nudelhersteller in diesem Jahr vor allem auf Regionalität. © PR

Die Grüne Woche läuft – und mittendrin auf Deutschlands größter Lebensmittelmesse: ein Stück Riesa. Die Teigwaren sind wieder einmal mit einem Stand vertreten. Von dort ist gerade erst die Marketingmitarbeiterin des Unternehmens nach Riesa zurückgekehrt, Claudia Pigors: „Wir präsentieren auf der Grünen Woche jährlich eine Neuheit. In diesem Jahr haben wir ein neues Verpackungslayout. Ein Logo weist daraufhin, dass wir es geschafft haben, zu hundert Prozent heimische Rohstoffe für unsere Teigwaren zu verwenden“, erklärt Pigors. Ein Acker und eine aufgehende Sonne schmücken das neue Logo.

Das Ziel – hundert Prozent regional – zu erreichen, sei gar nicht so einfach gewesen. Die Schwierigkeit habe vor allem darin bestanden, heimischen Hartweizen zu bekommen. „Hartweizen stellt an Klima, Boden und Wasserversorgung höhere Ansprüche, um gut zu wachsen. Daher wird er vor allem in der Mittelmeerregion angebaut. Aber der Anbau ist auch bei uns gut möglich“, so Pigors. Es habe echte Überzeugungsarbeit gebraucht, die Landwirte zum Mitmachen zu bewegen.

Darum habe sich vor allem der Sohn von Teigwarenchefin Irmgard Freidler gekümmert, Oliver Freidler, der inzwischen ebenfalls zur Geschäftsleitung gehört. „Wir wollen vor allem zukunftsorientiert handeln, regionale Wertschöpfung fördern und mit unserem Wirtschaften zu einer guten Ökobilanz der Produkte beitragen“, sagt Oliver Freidler. „Über Jahre wurde die Zusammenarbeit mit Mühlen und Landwirten im Umland aufgebaut und intensiviert“, so Freidler.

Inzwischen käme der Hartweizen für die Riesaer Nudeln ausschließlich aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – unter anderem auch aus der Lommatzscher Pflege. Wie viele andere Unternehmen auch setzten die Teigwaren damit auf den Trend regionaler Produkte.

Ab jetzt produziert das Riesaer Werk mit dem regionalen Hartweizen. In den Supermarktregalen sollen die „neuen“ Nudeln ab Frühjahr liegen. Nach eigenen Angaben verarbeitet der Nudelhersteller im Jahr insgesamt rund 20 000 Tonnen Hartweizengrieß und etwa anderthalb Millionen Eier. Aus Sicht von Claudia Pigors ist das Thema Regionalität vor allem wichtig, um die Transportwege zu verkürzen. „Die Kunden können sich außerdem besser damit identifizieren, wenn noch mehr Heimat in den Nudeln steckt.“ Und auch die Landwirte seien stolz, wenn sie ihren Hartweizen in den Supermarktregalen der Region wiederfinden.

Die fünfte Nudelkönigin vor Ort

Neben den neuen regionalen Nudeln bieten die Teigwaren auch Eigenkreationen wie Vollkorn-, Gewürznudeln oder glutenfreie Nudeln bei der Grünen Woche an. Vor Ort in Berlin ist auch Nudelkönigin die Fünfte, Elisabeth Helm. Ihre einjährige Regentschaft steht allerdings kurz vor dem Ende. Derzeit läuft die Bewerbungsphase für die sechste Nudelkönigin. Sie soll zum Frühlingsmarkt Anfang April gekrönt werden. Einer ihrer wichtigen Aufgaben: die Repräsentation des Unternehmens bei der Grünen Woche in Berlin.

