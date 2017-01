Nu is aber gudd ! – Frank Richter startet neu Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung geht zur Stiftung Frauenkirche. Jetzt nahm er zauberhaft Abschied.

Frank Richter nahm am Freitag Abschied in der Landeszentrale. Dienstagabend moderierte er seine letzte Veranstaltung in alter Funktion. Jetzt arbeitet er in der Stiftung Frauenkirche. © Sven Ellger

„Ich bin dann mal weg!“ Dieser Spruch ziert die Abschiedszeitung, die ihm seine Kollegen gestaltet haben. Im Februar 2009 hatte Frank Richter als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung begonnen und die Institution reichlich umgekrempelt. Jetzt trifft das diesjährige Jahresmotto „Nu is aber gudd!“ auch auf ihn zu.

Am vergangenen Freitag hatte er mittags Kollegen und Freunde eingeladen. Es sollte ein Abschied ohne die üblichen Ansprachen sein, aber mit Raum zum persönlichen Gespräch. So hat es sich Richter, der in Freital wohnt, gewünscht. Mit dem Zauberer Donatus Weinert holte er sich Verstärkung. Dessen Seiltrick wurde zum Symbol dafür, dass Richter die Verbindungen zur Landeszentrale halten, aber zugleich neue Netzwerke knüpfen wird.

Es habe zehn gute Gründe gegeben, zu bleiben, aber elf Gründe, das Angebot der Stiftung Frauenkirche anzunehmen, sagt der stets bescheiden wirkende Richter: „Es war eine knappe Abwägung, aber am Ende doch eine sehr klare Entscheidung.“ Nun wird der einstige katholische Kaplan, der im Oktober 1989 Geschichte geschrieben und die Gruppe der 20 mitbegründet hatte, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche. Jenes Gremium wurde 1994 von der evangelischen Landeskirche, dem Freistaat und der Stadt zur kirchlichen, kulturellen und gemeinnützigen Nutzung des Bauwerks gegründet. Ab Mittwoch widmet sich Frank Richter dort der Bildungsarbeit.

Für ihn ist es ein Zurück zu seinen Wurzeln. Unter dem Dach einer Kirche könne er etwas unbefangener von Gott reden, was er sehr gern tue. „Die Frauenkirche steht als Symbol des Friedens und der Versöhnung. Beide Bereiche sind sehr bedroht“, schätzt der 56-Jährige ein. Seine Kollegen vermuten, Richter wird 2020 die neue Fernsehshow „Wer wird Versöhnär?“ moderieren. „Da wird bis aufs Messer versöhnt, dass die Fetzen nur so fliegen.“ Zuhören und Kompromisse suchen, das sind besondere Stärken von Frank Richter. In Freital moderierte er Asyl-Bürgerversammlungen. In Dresden übernahm er auf Bitte von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Moderation der „AG 13. Februar“. Es gelang Richter, ein breites bürgerliches Bündnis gegen Neonaziaufmärsche zum Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg zu einen.

zur Startseite