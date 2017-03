Artikelempfehlung

NPD-Vorsitzender Franz wiedergewählt

Saarbrücken. Der Vorsitzende der rechtsextremen NPD, Frank Franz, ist in seinem Amt bestätigt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung auf dem Bundesparteitag in Saarbrücken gegen seinen radikaleren Gegenkandidaten Thorsten Heise durch, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Von 172 abgegebenen Stimmen entfielen demnach am Samstagabend bei einer Enthaltung 102 auf Franz und 69 auf Heise. Franz sagte in einem von der NPD auf Facebook veröffentlichten Video nach der Wahl, er sehe sich als Vorsitzender der Gesamtpartei und damit auch aller Flügel.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/npd-vorsitzender-franz-wiedergewaehlt-3634014.html