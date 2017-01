NPD-Verbot: Schlappe, die zweite Die Länder erleben in Karlsruhe ein Debakel. Ihr Verbotsantrag gegen die NPD scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. War das zweite Verbotsverfahren ein Fehler?

Zwar verfolge die NPD verfassungsfeindliche Ziele, dennoch lehnte das Verfassungsgericht den Verbotsantrag der Länder gegen die Partei ab. © REUTERS

Die Bundesregierung war Anfang 2013 in einer unangenehmen Lage. Die Bundesländer waren damals mit dem zweiten Anlauf für ein NPD-Verbot vorgeprescht. Viele sahen dies als gewagt an, war doch der erste Versuch zehn Jahre zuvor aus formalen Gründen krachend gescheitert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) zögerten lange, da das deutsche Recht hohe Hürden für ein Parteiverbot setzt. Ende März 2013 stand dann fest, dass die Regierung keinen eigenen Antrag stellt. Die Länder standen alleine da. Das Verfahren wurde trotzdem aufgenommen.

Knapp zwei Jahre später sprach an diesem Dienstag das Bundesverfassungsgericht sein Urteil - und wies den Verbotsantrag des Bundesrates ab. Viele der Skeptiker von damals dürften sich nun bestätigt sehen. Die Länder wurden abgewatscht, der Versuch eines Verbots scheiterte. Das Bundesverfassungsgericht sicherte der seit 1964 bestehenden NPD rechtlich den Fortbestand.

In ihrem knapp 300 Seiten langen Urteil stellten die Karlsruher Richter zwar fest, dass die NPD verfassungsfeindlich sei und wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus. „Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt“, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. Der Versuch, die NPD zu verbieten, scheiterte diesmal nicht an V-Leuten, sondern schlicht an der inzwischen geringen Bedeutung der Partei. Das Gericht attestierte der NPD nur eine geringe Durchsetzungskraft für ihre politischen Ziele.

„Das Ergebnis des Verfahrens mag der eine oder andere als irritierend empfinden“, sagte der Vorsitzende des Zweiten Senats weiter. Ein Parteiverbot sei jedoch „kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsgebot“. Voßkuhle wies ausdrücklich auf „andere Reaktionsmöglichkeiten“ hin - etwa den Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung. Dies habe aber nicht das Verfassungsgericht zu entscheiden, sondern der verfassungsändernde Gesetzgeber.

Die Reaktionen auf das Urteil fielen unterschiedlich aus. „Wir nehmen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit größtem Respekt zur Kenntnis“, teilte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) mit. „Das Gericht hat die Grenzen für ein Parteiverbot klar gezogen und auch sehr deutlich gemacht: Das politische Konzept der NPD missachtet die Menschenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar.“ Seine Parteikollegin Eva Högl hingegen zeigte sich „sehr enttäuscht“.

Reaktionen auf das NPD-Urteil zurück 1 von 11 weiter HEIKO MAAS (Bundesjustizminister, SPD): „Das Gericht hat die Grenzen für ein Parteiverbot klar gezogen und auch sehr deutlich gemacht: Das politische Konzept der NPD missachtet die Menschenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Unabhängig vom konkreten Ausgang des Verfahrens bleibt es dabei: Kein Verbot allein beseitigt Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.“ MARKUS ULBIG (Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Länder, CDU): „Das ist nicht das von den Ländern erhoffte Ergebnis. Der Antrag auf ein Parteiverbot war mit der ganz ausdrücklichen Hoffnung verbunden, ein deutliches Zeichen zu setzen und der Atmosphäre der Angst, die von der NPD in einigen Regionen Deutschlands verbreitet wird, den Nährboden zu entziehen.“ MICHAEL MÜLLER (Berliner Regierungschef,SPD): „Karlsruhe hat der NPD ihre Verfassungsfeindlichkeit bescheinigt. Dass es dennoch für ein Verbot dieser menschenfeindlichen und antidemokratischen Partei nicht gereicht hat, ist bedauerlich. (...) Doch das darf auf keinen Fall als Entwarnung gewertet werden.“ HERBERT MERTIN (rheinland-pfälzischer Justizminister, FDP): „Politische Dummheit lässt sich nicht verbieten. Das Verfahren hat der Partei über Jahre hinweg massive Aufmerksamkeit beschert, die in keinerlei Relation zu ihrer verschwindend geringen politischen Bedeutung steht.“ HELMUT BRANDT (CDU-Innenpolitiker im Bundestag): „Das Urteil kommt nicht überraschend. (...) Andernfalls wäre eine „Verbotsspirale“ in der Konsequenz nicht auszuschließen. Das wäre in einer Zeit, in der leider immer mehr Menschen mit den demokratischen Institutionen fremdeln, nicht gut. Es liegt an uns, offen und bestimmt die Feinde der Demokratie zu bekämpfen und Auseinandersetzungen nicht zu scheuen.“ EVA HÖGL (stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag): „Eine positive Entscheidung wäre für unser Engagement gegen Rechts hilfreich gewesen, denn sie hätte die Partei als Organisation getroffen und auch die Finanzierung aus Steuergeldern beendet.“ BERND RIEXINGER (Linke-Parteichef) bei Twitter: „Die NPD wird das Urteil als Bestätigung empfinden und die Kreide, die sie gefressen hat, beiseite legen. Angesichts der Verschiebung des öffentlichen Klimas nach rechts wird die NPD jetzt alles tun, das noch weiter zu befeuern.“ SIMONE PETER (Bundesvorsitzende der Grünen) bei Twitter: „Die NPD wird u.a. wegen Bedeutungslosigkeit nicht verboten. Der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus geht weiter.“ HANS-CHRISTIAN STRÖBELE (Grünen-Innenpolitiker im Bundestag) bei Twitter: „Beide Anträge waren falsch. Nutzen NPD-Propaganda. War stets dagegen.“ INTERNATIONALES AUSCHWITZ KOMITEE (IAK): „Heute ist ein tragischer Tag für die wehrhafte Demokratie. (...) Eine empörende und erschreckend realitätsferne Entscheidung.“ NPD über Facebook: „Der konsequente Einsatz für Volk und Vaterland kann weitergehen!“. Über Twitter: „Sieg!!!!!!“

Der lange Weg zum Verbotsverfahren zurück 1 von 16 weiter Knapp vierzehn Jahre nach dem Scheitern des ersten NPD-Verbotsantrags verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil im zweiten Verfahren gegen die rechtsradikale Partei. Das Vorhaben scheitert erneut. Eine Chronologie: März 2003: Die Karlsruher Richter stellen das erste Verbotsverfahren gegen die NPD ein. Grund sind zahlreiche Verbindungsleute (V-Männer) des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien. Das Verbot hatten Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat Anfang 2001 unter dem Eindruck zunehmender Gewalt rechtsextremer Täter beantragt. August 2007: Eine Hetzjagd von Jugendlichen auf acht Inder in der sächsischen Stadt Mügeln belebt die Debatte um ein NPD-Verbot neu. Der Vorstoß des damaligen SPD-Chefs Kurt Beck, ein neues Verfahren prüfen zu lassen, stößt in anderen Parteien aber auf Skepsis. April 2008: Die SPD-Innenminister kommen zu dem Schluss, vor einem NPD-Verbot müssten zunächst nachrichtendienstliche Zugänge „abgeschaltet“ und dann erneut Erkenntnisse über die Partei gesammelt werden. Die Union lehnt einen neuen Anlauf weiter ab. März 2012: Die Innenminister der Länder beschließen, wieder systematisch Beweise gegen die rechtsextreme Partei zu sammeln und auf V-Leute in der NPD-Führung zu verzichten. November 2012: Die NPD will beim Verfassungsgericht ihre Verfassungstreue prüfen lassen. Ihre Argumentation: Die Partei werde durch die Behauptung, sie sei verfassungswidrig, in ihren Rechten verletzt. Die Richter weisen den Vorstoß im März 2013 ab. Dezember 2012: Der Bundesrat beschließt, ein neues Verbotsverfahren einzuleiten. Nur Hessen enthält sich. März 2013: Die schwarz-gelbe Bundesregierung verzichtet darauf, sich dem Antrag der Länder anzuschließen. Im April stimmt auch der Bundestag gegen einen eigenen Verbotsantrag. November 2013: Die Arbeitsgruppe der Innenministerkonferenz hat die Beweismittel zusammengetragen und den Verbotsantrag fertiggestellt, wie Baden-Württembergs Innenministerium mitteilt. Dezember 2013: Der Bundesrat reicht den Verbotsantrag ein. Mai 2015: Die Länder legen vom Verfassungsgericht angeforderte neue Beweise zur Abschaltung von Geheimdienstinformanten vor. August 2015: Der Bundesrat reicht weitere Beweisunterlagen ein, die unter anderem belegen sollen, dass die NPD seit 2013 besonders aggressiv gegen Asylbewerber vorgehe. März 2016: Drei Tage lang kommen bei der Verhandlung in Karlsruhe Prozessbevollmächtigte von Bundesrat und NPD sowie Experten und Politiker zu Wort. Es zeichnet sich ab, dass ein Verbot diesmal nicht an V-Leuten scheitern wird. Die Richter scheinen der Frage des politischen Einflusses der NPD einen hohen Stellenwert beizumessen. Oktober 2016: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg lehnt eine Beschwerde der NPD ab, in Deutschland als verfassungswidrig stigmatisiert zu werden. November 2016: Das Bundesverfassungsgericht teilt mit, dass es am 17. Januar sein Urteil verkünden will. Dezember 2016: Die „Bild“-Zeitung berichtet, in einer internen Einschätzung gehe die Bundesregierung davon aus, dass Karlsruhe dem NPD-Verbotsantrag nicht stattgeben werde. Januar 2017: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 17. Januar sein Urteil. Die NPD wird nicht verboten.

Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger kritisierte, die NPD werde das Urteil als Bestätigung empfinden. Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki meinte: „Mit dem heutigen Tag hat die siechende NPD nach 2003 zum zweiten Male einen Grund zum Feiern.“ Womit er und Riexinger wohl recht haben. Die NPD kommentierte das Urteil auf Twitter vielsagend mit einem Wort: „Sieg!!!!!!“

Das Verfahren hat die rechtsextreme Partei plötzlich wieder nach vorne geschoben, obwohl sie eigentlich lange dabei war, sich durch interne Querelen selbst zu zerlegen. Die Partei wurde in Wahlen seit Jahren marginalisiert wurde und spielt auf Bundesebene längst keine Rolle mehr. Sie ist inzwischen in keinem Landtag mehr vertreten, hält nur etwa 0,15 Prozent aller Kommunalmandate und zählt etwa 5 200 Mitglieder. Ihre Hochburgen liegen zwar in Ostdeutschland und insbesondere in Sachsen, jedoch haben dort bereits andere Gruppierungen und Parteien wie Pegida, die „Identitäre Bewegung“ oder der „III. Weg“ für das rechte Klientel inzwischen eine größere Anziehungskraft entwickelt.

Gewiss, diese Entwicklungen waren nicht absehbar. Die Energie der Länder galt dem Kampf gegen das politische Gesicht des Rechtsextremismus. Und das war damals die NPD. Der Verfassungsschutz nennt sie auch noch in seinem letzten Bericht die bedeutendste Partei der Szene. Doch nun kommt hinzu: Das Urteil fällt in eine Zeit, in der sich die Szene im Aufwind sieht. Grund dafür ist die Debatte um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, die sowohl Rechtspopulisten als auch Rechtsextremisten als Plattform nutzen, um ihre Botschaften zu transportieren.

Ansichten der äußersten Rechten wurden dabei schleichend enttabuisiert und salonfähiger gemacht. So gehörten Rechtsextremisten auch zu Initiatoren von Protestveranstaltungen gegen die Regierung und erreichten dadurch ein größeres Publikum. Niederschlag findet dies auch in der 2015 erstmals seit Jahren gestiegenen Zahl der Menschen, die der Verfassungsschutz zum sogenannten rechtsextremistischen Personenpotenzial zählt.

Werden sich die NPD und die Szene nun von dem Urteil weiter bestärkt fühlen? Schwer zu sagen. Das Gericht bescheinigte der Partei verfassungsfeindliche Ziele. Das Verbot scheiterte an der Irrelevanz der Partei für das politische Geschehen. Ein „demokratisches Siegel“, das sie für sich in Anspruch nehmen könnte, erhält die NPD damit nicht.

Der Politologe Oskar Niedermayer geht davon aus, dass die NPD auch weiterhin keine Rolle spielen wird. Zu groß sei etwa die finanzielle Schieflage der Partei, weswegen sie keine wirklich starken Kampagnen mehr zustande bringen könne, sagte der Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Auch für die Szene sieht er keinen Rückenwind. Dafür sei sie organisatorisch zu zersplittert und nicht mit der Partei gleichzusetzen. „Und insofern hat ein Verbot oder Nicht-Verbot der NPD keinen Einfluss auf die Orientierung gegenüber anderen Gruppen der rechten Szene.“

Einen dritten Anlauf für ein Verbot der NPD wird es wohl in absehbarer Zeit nicht geben. Der Senat stellte den Rechtsextremen jedoch keinen Persilschein aus. „Das politische Konzept der NPD ist auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet“, heißt es in dem Urteil. Die Idee der deutschen „Volksgemeinschaft“, die Menschen anderer Religion oder mit ausländischen Wurzeln ausgrenze, verletze die Menschenwürde. Dies und die antisemitische Grundhaltung lasse „deutliche Parallelen zum Nationalsozialismus erkennen“.

Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic mahnte bereits vor der Urteilsverkündung, den Kampf gegen Rechts nicht auf ein Verbotsverfahren zu verengen. „Aus dem NSU-Untersuchungsausschuss wissen wir, dass die Gefahr von Rechts gerade von losen Strukturen ausgeht, die sich weder eine Vereins- noch eine Parteisatzung geben“, sagte sie. In der Szene gibt es viele lokale Zusammenschlüsse in sogenannten Kameradschaften. Ein Teil dieser Gruppierungen grenzt sich bewusst von Parteien ab. (dpa/szo)

