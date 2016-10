NPD-Klage in Straßburg scheitert

Gegen die NPD läuft derzeit ein Verbotsverfahren. © dpa

Die rechtsextreme NPD hat vor dem Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg eine Niederlage kassiert. Ihre Beschwerde, in Deutschland als verfassungswidrig stigmatisiert zu werden, wiesen die Richter am Donnerstag als offensichtlich unbegründet ab.

Die NPD hatte vorgetragen, in Deutschland Benachteiligungen ausgesetzt zu sein, die faktisch einem Verbot gleichkämen. 2013 war sie vor dem Bundesverfassungsgericht damit gescheitert, ihre Verfassungstreue positiv feststellen zu lassen. (Beschwerdenr. 55977/13) Derzeit läuft in Karlsruhe ein Verbotsverfahren gegen die Partei, die in keinem Landtag mehr vertreten ist. (dpa)

zur Startseite