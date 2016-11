NPD erklärt Klage gegen Stange für erledigt Die SPD-Politikerin sollte unterlassen, die NPD in Verbindung mit dem Anschlag auf die Fatih Camii-Moschee in Dresden zu bringen. Nun scheint es eine Einigung gegeben zu haben.

Zu ihrem Interview nach dem Anschlag auf die Fatih Camii-Moschee in Dresden steht Stange nach wie vor. © Archivfoto: Ronald Bonss

Laut eines Facebook-Posts von Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange hat die NPD ihre Klage gegen sie für erledigt erklärt. Stange sollte unterlassen, die NPD mit dem Anschlag auf eine Dresdner Moschee in Verbindung zu bringen. Unbekannte hatten am 26. September einen Sprengsatz vor der Fatih Camii-Moschee gezündet. Stange sagte anschließend in einem Video der Sächsischen Zeitung, dass die NPD die Moschee „zu einem Anschlagsziel“ gemacht habe.

Nun scheinen sich Stange und die NPD außergerichtlich geeinigt zu haben. „Im Hinblick auf das gerichtliche Verfahren habe ich klargestellt, dass es sich im Jahr 2012 um eine Demonstration der NPD vor der Fatih-Camil-Moschee in Dresden gehandelt hat und nicht um einen Sprengstoffanschlag. Etwas anderes war nie gemeint“, so Stange in ihrem Facebook-Post. Zu ihrem Interview nach dem Anschlag auf die Moschee in ihrem Wahlkreis stehe sie aber. (szo)

