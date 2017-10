Nowitzki macht die 20 voll Der Basketball-Superstar geht mit einer neuen Aufgabe in sein Jubiläumsjahr in der NBA.

Dirk Nowitzki spielt zum Auftakt gegen Dennis Schröder. © dpa

Mit Spott konnte Dirk Nowitzki schon immer gut umgehen. „The big mummy“, die große Mumie, wird der 39-Jährige neuerdings in den USA genannt – kein Problem für ihn, im Gegenteil. „Das ist mein bester Spitzname“, findet Nowitzki. Er sei halt inzwischen schon ziemlich steif unterwegs, auch auf dem Basketballfeld.

Der gebürtige Würzburger spürt das Alter vor seiner 20. NBA-Saison mehr denn je in den Knochen. Wieder läuft er für die Dallas Mavericks auf, so wie immer. 1 539 Spiele stehen in seiner Statistik. Nowitzki hat in der Profiliga mit Play-offs 54 592 Minuten auf der Uhr. Am Stück wären das gut 38 Tage. Seit seinem Debüt in Nordamerika im Mai 1999 hat sich das Spiel verändert. Tempo wird immer wichtiger, Nowitzki immer langsamer. Gleich zum Auftakt in der Nacht zum Donnerstag bekommt er das wieder zu spüren im Duell mit Atlanta und seinem blitzschnellen Landsmann Dennis Schröder. Beim Treffen der Generationen muss Nowitzki mit Routine punkten, nicht mit seinem Körper.

Gut, dass er die besondere Spielzeit ausgeruht angehen kann. „Es war ein langer Sommer“, sagt der Champion von 2011. Weil die Mavericks im Frühjahr mal wieder die Play-offs verpasst hatten, ist das letzte Pflichtspiel ein halbes Jahr her. Zudem hat Nowitzki Unterstützung aus der Heimat bekommen. Neu beim Klub ist Maximilian Kleber, wie er in Würzburg geboren und wie er ein Power Forward. Doch der 25-Jährige könnte dennoch an der Seite des Idols auflaufen. Denn Nowitzki hat eine neue Rolle, er steht künftig als Center in der Startformation.

Schon früher hat er mit seinen 2,13 Metern auf der Position ausgeholfen. Jetzt ist er die Dauerlösung unterm Korb. Der Teamplayer hat damit kein Problem. „Hey, was passiert, passiert“, meint er. Schon öfters wurde gemunkelt, dass der Kapitän bald nur noch Ersatz sein wird. „Solange ich da bin, wird Dirk nicht von der Bank kommen“, stellt Trainer Rick Carlisle klar.

Wie lange Nowitzki noch quer durch die USA tingeln wird, unterwegs mit gepackten Taschen zwischen Flughafen, Bus, Hotel und Halle, ist offen. Er hat weiter große Lust. Gedanken über die Zeit nach der Karriere macht er sich aber schon länger. Irgendwas mit Basketball will er machen, nach ein paar Jahren Premiumzeit für seine Frau Jessica und die drei Kinder.

Vorher steht die Jubiläumssaison an. Es wird eine Herausforderung. Dallas wird kaum alles gelingen, Nowitzki sowieso nicht. Zuletzt postete er bei Twitter ein Video mit der Überschrift „Dirk Nowitzki nimmt es mit einem Geist auf“. Zu sehen ist, wie er im Rückwärtslaufen auf dem Feld ins Straucheln kommt, mit den Armen rudert und stürzt. „Baum fällt!!!!!!“, schrieb er dazu. Wieder war ihm der Spott gewiss – und völlig egal. (sid)

