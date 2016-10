Nowitzki läuft wie in Zement Der deutsche Basketballprofi geht seine 19. Saison in den USA locker an. Die Aussichten auf Erfolg sind für den werdenden Vater erneut nicht allzu gut.

Eine Saison ohne Dirk Nowitzki kann man sich kaum vorstellen. © dpa

Scherze auf seine Kosten steckt Dirk Nowitzki locker weg. „Stimmt haargenau“, twitterte der 38-Jährige, nachdem ein NBA-Experte behauptet hatte, der Superstar bewege sich mittlerweile auf dem Basketballfeld, als würde er im Zement feststecken. „Das Problem dabei ist, dass ich in meiner gesamten Karriere so gelaufen bin“, kommentierte der Würzburger, und hat beim Schreiben wohl gegrinst.

Natürlich ist der Nowitzki von heute nicht mehr mit dem Nowitzki zu vergleichen, der einst als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet und später Meister wurde. Doch mit der Erfahrung aus 18 Jahren im Trikot der Dallas Mavericks weiß er ganz genau, wie er damit umzugehen hat. „Früher war es wie im Treibsand, heute ist es wie in trockenem Zement“, so Nowitzki.

Bei den Indiana Pacers beginnt für den Altstar in der Nacht zum Donnerstag die neue Saison. Dallas hat in der Vorbereitung enttäuscht, fünf von sieben Spielen gingen verloren, das letzte auch noch haushoch. „Wir müssen vorne und hinten besser werden“, fordert Nowitzki, der in den ersten drei Tests geschont worden war.

Erneut hat sich das Team stark verändert. Auf dem Papier ist die Mannschaft besser als die aus dem Vorjahr. „Wir müssen unsere Schwächen verstecken und unsere Stärken ausspielen“, sagt Nowitzki vor dem Auftakt. Sorgen hat er trotz der zuletzt aufgetretenen Probleme nicht. „Wir müssen positiv an die Sache herangehen. Wir haben jede Menge Waffen. Und wir haben wirklich gute Verteidiger.“ Wie zuletzt ist der Einzug in die Play-offs das Ziel.

Nowitzki wird in der vermutlich vorletzten Saison seiner langen Karriere nicht um die Meisterschaft spielen. Und er soll wegen seines Alters am Abend möglichst unter 30 Minuten bleiben, auch wenn er topfit ist. Die Kilos, die er im Sommer zugelegt hatte, sind runter – Nowitzki ist wieder auf Diät. „Ich esse so gesund, wie es geht. Kein Zucker, kein Nachtisch, keine Limo, nichts davon“, sagt er. Stattdessen gibt es viel Fisch und Hühnchen, leichte Sachen.

Den ein oder anderen neidischen Blick am heimischen Esstisch wird es wohl geben, wenn Töchterchen Malaika (3) und Sohn Max (1) Süßes naschen. Anfang November erwartet Ehefrau Jessica Kind Nummer drei. „Es ist viel los im Haus, und es wird bald noch mehr los sein“, sagt Nowitzki: „Aber ich genieße es. Sie drehen durch, wenn Papa nach Hause kommt. Es gibt kein besseres Gefühl.“ (sid)

