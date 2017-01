Novize an der Bande Ein Chemnitzer fasst in Russland als Eiskunstlauf-Trainer immer besser Fuß. Bei der EM könnte er sogar seine Ex-Partnerin ärgern.

Robin Szolkowy weiß aus eigener Erfahrung, wie Trainer ticken. Aus gutem Grund will er aber nicht so sein wie sein einstiger Coach Ingo Steuer. © dpa

Dass er fünfmal Paarlauf-Weltmeister war, zählt für Robin Szolkowy in seiner neuen Rolle als Coach in Russland nichts mehr. „Man muss ganz viel neu lernen, wenn man hinter der Bande steht. Als Trainer ist eine Menge anders, aber kaum etwas leichter“, sagt der Chemnitzer, der bei den Europameisterschaften in Ostrau/Ostrava den ersten großen internationalen Titel in seiner noch jungen zweiten Karriere gewinnen könnte.

Seine Schützlinge Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow müssten dafür Szolkowys langjährige Partnerin Aljona Savchenko und deren neuen Mitläufer Bruno Massot schlagen. Ein durchaus brisanter Fakt, mit dem der Chemnitzer in der ihm eigenen Unaufgeregtheit umgeht: „Ich habe doch mit Aljona eine extrem erfolgreiche und schöne Zeit gehabt.“ Die allerdings mit einer spektakulären Trennung 2014 alles andere als harmonisch endete.

Daher geht man sich bei den europäischen Titelkämpfen auch weitgehend aus dem Weg. Der 37-Jährige ist zwar Nachwuchskoordinator für die Deutsche Eislauf-Union, doch der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten liegt in Moskau. Als Novize mit einem solchen Spitzenpaar wie den Grand-Prix-Siegern Tarasowa/Morosow arbeiten zu dürfen, empfindet Szolkowy als eine große Ehre: „Es ist eine Riesenmöglichkeit, mir meine Sporen zu verdienen.“

Ohne es direkt zu sagen, ist die Herangehensweise seines einstigen Trainers Ingo Steuer für den zweimaligen Olympiadritten nicht unbedingt beispielgebend. „In einem so kleinen Team darf man nicht mit dem Finger auf andere zeigen und die Schuld zuweisen“, sagt Szolkowy.

Ein Jahrzehnt lang litt Szolkowy unter solchen Vorwürfen Steuers, nun will er es besser machen. Es scheint zu gelingen, wenn man seinem Schützling Morosow glaubt: „Egal, was passiert, Robin reagiert immer ganz normal und ruhig. Er ist nicht nervös, das beruhigt auch uns Sportler“, beschreibt der 24-Jährige die Zusammenarbeit. Noch verständigt man sich bei der täglichen Arbeit in der russischen Hauptstadt weitgehend auf Englisch. Aber Szolkowy hat den Ehrgeiz, mittelfristig mehr und mehr in der Muttersprache seines Duos zu kommunizieren. (sid)

