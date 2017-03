Notstrom für den Katastrophenfall Das Gerätehaus in Hertigswalde bekommt neue Elektrotechnik. Auch innen wird sich für die Feuerwehr einiges verbessern.

© Marko Förster

In den nächsten Wochen wird im Feuerwehrgerätehaus in Sebnitz-Hertigswalde die komplette Elektroinstallation erneuert. Darüber informiert Rathaussprecherin Kerstin Nicklisch. So werden die Fahrzeughalle sowie die Sozial- und Aufenthaltsräumen elektrotechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Diese Maßnahme sei erforderlich, um den aktuellen Standards gerecht zu werden. Die Elektroanlage stammt noch aus der Zeit vor 1990.

Für die Beleuchtungsanlage werden ausschließlich nachhaltige LED-Leuchten eingesetzt. Für den Katastrophenfall wird eine Notstromeinspeisung für die Hauptverteilung vorgesehen. In der Fahrzeughalle und im Eingang sind Einzelbatteriesicherheitsleuchten geplant. Im Bereich der straßenseitigen Fassade wird eine Dachrinnenheizung mit Steuergerät zur Temperatur- und Feuchteerfassung installiert.

Die Gesamtkosten sind mit etwa 12 100 Euro veranschlagt. Der Auftrag wird an ein Sebnitzer Elektrounternehmen vergeben.

Des Weiteren werden 20 neue Spinde für die Kameradinnen und Kameraden angeschafft. Dafür sind 3 500 Euro eingeplant. Der Gesamtetat in Sebnitz für die öffentliche Sicherheit beträgt im städtischen Haushalt 2017 insgesamt 815 000 Euro. Für den Bereich Feuerwehr und Ordnungsamt sind 488 000 Euro im Nachtragshaushalt 2017 eingestellt, informiert die Rathaussprecherin. Als große Maßnahmen im Bereich Feuerwehr sind in diesem Jahr noch geplant: Kauf eines Einsatzleitwagen für 126 000 Euro, acht Stück Atemschutzgeräte und Einsatzkleidung für je 20 000 Euro und Erneuerung der Sirene in Lichtenhain für 10 000 Euro. (SZ)

